في محاكمة قتلة خاشقجي .. مستشار أردوغان يكشف لأوّل مرّة ما أخبره به جمال عمّا فعلوه مع ابنه

أدلى ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشهادته في قضية قتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول عام 2018.

وكانت الجلسة الأولى من المحاكمة الغيابية لـ20 متهما سعودياً في قضية قتل جمال خاشقجي، انتهت عصر الجمعة.

وقال ياسين أقطاي أمام المحكمة إن جمال خاشقجي أخبره أن النظام السعودي يفرض على السعوديين طاعته بخصوص ما يحصل في اليمن.

وأضاف أن جمال خاشقجي أخبره أن ما يحدث في اليمن دفعه لكتابة مقالات ناقدة للنظام السعودي.

وكشف “أقطاي” أن جمال خاشقجي أبلغه أن سعود القحطاني مستشار ولي العهد محمد بن سلمان، هدد أحد أبنائه وطلب منه أن يتوقف أبوه عن انتقاد النظام.

وقال إن القحطاني طرد نجل جمال خاشقجي من عمله للضغط على والده.

وعن المحاكمة، قال مستشار أردوغان: ” ستكون محاكمة صعبة جدا لأن لدينا 20 متهما لا أحد منهم حضر المحكمة”.

وأضاف: “من حقنا محاكمة المتهمين في تركيا ولن نتركهم يفرون بفعلتهم”.

وتوعد أقطاي قتلة خاشقجي قائلاً: “العدالة ستطالكم عاجلا أم آجلا”.

وتابع: “ندعو كل من يحمي المتهمين إلى أن يثق بالعدالة في تركيا”.

وبدأت الجلسة الأولى من القضية في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة “تشاغليان” في إسطنبول بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل/ نيسان الماضي.

وحضر الجلسة خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز بصفة “المشتكي”، ومحاميها، فيما تغيب المتهمون الفارون العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة القاء قبض.

وقرر قاضي المحكمة في اسطنبول عقد الجلسة الثانية من قضية خاشقجي في 24 نوفمبر المقبل.

وأمرت المحكمة بإبقاء مذكرات الجلب الدولية في قضية خاشقجي وإحضار الغائبين للمحاكمة بالقوة.

كما طلبت المحكمة من قسم الإنتربول في تركيا التواصل مع نظيره السعودي وانتظار رده لجلب المتهمين.

و رفضت المحكمة طلب الادعاء الكشف عن مكان الجريمة لأنه لن يضيف شيئا للمحاكمة في هذه الفترة.

من جهتها، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار، إنها لا تعرف لماذا لم يتم توجيه الاتهام لولي العهد السعودي اليوم، هل لأنه شبه رئيس دولة؟.

وقالت: لم تتم الإشارة إلى محمد بن سلمان اليوم لكن سيتم ذلك في مرحلة ما من المحاكمة .

ورأت أنّ المحاكمة قد لا تصل إلى مبتغاها لكنها حتما ستكون أكثر عدالة من التي تمت في السعودية.

وقالت كالامار إنه إذا تمت إدانة مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني، و أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات، في قضية مقتل خاشقجي فيجب معرفة ممن تلقوا الأمر ومحاكمتهم.