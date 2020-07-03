فضيحة فيديو “الجنس” داخل سيارة الأمم المتحدة .. هذا ما حدث للموظفين الذيْن ظهرا في المقطع!

أعلنت الأمم المتحدة توقيف اثنين من موظفين اثنين ظهرا في مقطع فيديو وهما يمارسان الجنس داخل سيارة للمنظمة الدولية في إسرائيل .

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنه تمّ منح الموظفين الذين ظهرا في الفيديو إجازة إدارية دون أجر، بعد أن توصل تحقيق أولي إلى تورطهما في سوء سلوك جنسي.

وقال دوجاريك: ”تبين أن اثنين من الموظفين الدوليين الذكور اللذين كانا في مركبة الأمم المتحدة في تل أبيب، تورطا في سوء السلوك، بما في ذلك تصرفات لها طابع جنسي“.

🚨 تنبية 🔞

فيديو صادم يظهر حدوث ممارسة جنسية داخل سيارة تابعة للأم المتحدة في إسرائيل ! pic.twitter.com/hQQ2SNfqUv — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 27, 2020

وأضاف: إن ”الفيديو ضم موظفين في هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومقرها القدس، والتي توفر مراقبين عسكريين لبعثات المراقبة في جنوب لبنان وهضبة الجولان، بحسب موقعها على الإنترنت.

وذكر أنه نظرًا لخطورة الادعاءات، تم منح الرجلين إجازة إدارية دون أجر في انتظار نتائج تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

وأظهر الفيديو رجالاً وامرأة يمارسون الجنس بالتناوب في المقعد الخلفي، داخل سيارة تابعة للأمم المتحدة في فضيحة كبيرة للمؤسسة الدولية وضعتها في حرج شديد.

وبين المقطع الذي انتشر على نطاق واسع امرأة ترتدي فستانًا أحمر اللون وهي تجلس على ركبتي رجل في المقعد الخلفي وتمارس معه الجنس.

وحدث ذلك في سيارة الدفع الرباعي البيضاء التي تحمل علامة الأمم المتحدة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.