“غصبن عليك تزوجني أختك” .. حادثة غريبة في الكويت ومهلة يومان للتنفيذ وإلا!!

أفادت صحيفة كويتية، بانّ مواطناً أبلغ أحد مخافر الشرطة في منطقة “مبارك الكبير” عن قيام شخص “بدون” بتهديده بإلحاق الأذى اذا لم يزوجه أخته.

وأفاد المواطن لرجال الامن أن المتهم جاء الى مسكنه حاملا بيده عصا وطرق الباب، وعندما خرج له هدده بإلحاق أذى به وبعائلته وأن يضربهم جميعاً اذا لم يوافق على زواجه من أخته، قائلا “غصبن عليك تزوجني أختك”.وفق صحيفة “الراي” المحلية

وأضاف أن المتهم قال له إنه “لا يهاب الشرطة ولا المباحث.. وبلّغ اللي تبي”، وأنه أعطاه فرصة يومين لتنفيذ طلبه وذهب.

وسجل المواطن قضية بالواقعة والمباحث تتحرى عن المتهم.

ويعرف البدون أنفسهم بأنهم أشخاص ولدوا في الكويت ولم يغادروها يوما أو يعرفوا غيرها وطنا لهم. ويعيش ما لا يقل عن 100 ألف من البدون في الكويت.

ويعد البدون حاليا، وهم نحو 2.3 في المئة من السكان، أقلية مقارنة بالعدد الإجمالي للمواطنين، الذي يقدر بنحو 4.5 مليون نسمة.

وبينما يطالب “البدون” بحقوق المواطنة كاملة ترفض السلطات الكويتية ذلك وتعتبرهم أشخاصا مقيمين بصورة غير مشروعة على أراضيها.