زيارة أردوغان للأمير تميم “جنّنت” السعودية .. شاهد ماذا فعلت قناة “الإخبارية” لتشويه اللقاء فانفضحت وأصبحت مهزلة

يبدو أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر الخميس، ولقائه بالأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثارت جنون وسائل الاعلام السعودية الرسمية، فلجأت إلى محاولة تشويه الزيارة بفبركة “غبية” لفيديو من اللقاء الذي جمع الزعمين .

قناة “الإخبارية” السعودية نشرت مقطعاً من اللقاء، وزعمت بطريقةٍ ساذجة أن الرئيس التركي أمر خلال تواجده في مجلس الأمير تميم، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بتعديل جلسته، مما أثار سخرية المتابعين من القناة.

وقال حساب الرادع القطري الشهير: “قناة الإخبارية السعودية والتي تعتبر قناة حكومية رسمية، نظروا لتفاهتهم وجنونهم بعد زيارة الرئيس العثماني لقطر، هل هذه تغريده تصدر عن قناه اعلاميه رسميه ودوله بهذا الحجم؟”.

وأضاف: “ألم نقل لكم إنهم أطفال لا يصلحون الا لإدارة مباراة كرة قدم ومن غير جمهور ايضا؟”.

–#قناة_الاخباريه السعوديه هي قناه حكوميه رسميه



-انظروا لتفاهتهم وجنونهم بعد زيارة الرئيس العثماني لقطر



-هل هذه تغريده تصدر عن قناه اعلاميه رسميه ودوله بهذا الحجم؟



-ألم نقل لكم إنهم اطفال لايصلحون الا لإدارة مباراة كرة قدم ومن غير جمهور ايضا؟ https://t.co/aeP6hHYmR9 — الرادع القطري (@RQ_QATAR) July 2, 2020

الإعلامي القطري أحمد القوبري علق على الفيديو بالقول: “هذا هو الإعلام العربي الذي تحدث عنه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر عندما قال إنه هبط إلى ما دون مستوى القاع”.

هذا هو الإعلام العربي الذي تحدث عنه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر عندما قال انه هبط الى ما دون مستوى القاع 👇🏽 https://t.co/r5QTPP38dd — 🇶🇦احمد القوبري 🇶🇦 (@Ahmad_alqawbari) July 2, 2020

هذا وتوالت ردود الأفعال الساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة القناة الإخبارية الرسمية للسعودية، رصدت “وطن” عدداً منها.

تراكم قناة تلفزيونية إخبارية التغريدات الساذجة الي مالها هدف أو فائدة أو معلومة اتركوها "للمغردين". — FAISAL .. (@MOHALFAISAL010) July 2, 2020

ههههههههههه

الله يخرب بيت من يفكر لكم ،

لم يجدوا عيبًا في الذهب

فقالوا بريقه يتعب العيون pic.twitter.com/eBlY9t3dVF — عيسى السليطي 🇶🇦 (@bohamad111_2) July 2, 2020

حفظكم الله يا أسود الجزيرة 🇶🇦❤️🇹🇷⚔️ pic.twitter.com/UbdLSQuya9 — Doha | Qatar 🇶🇦 (@2022QA_) July 2, 2020

😂😂😂😂😂😂😂😂 ليش منضغطين



زيارة مسلم لدوله مسلمه اخير من زيارة اليهود لدوله مدري شنو ديانتها pic.twitter.com/zSvKpBhu8T — الزين عندنا والشين حوالينا😊 (@UjQaNdTbzJAr3YX) July 2, 2020

هذا مستوى قناتكم #الإخبارية ياشعب #السعودية تتلاعب بالمقاطع لاستحماركم 😂

وحكومتكم تبغي تحارب إيران وتجتث الحوثي في اسبوعين من #اليمن 🤪

والله لست شامتة لكن الوضع مضحك ومثير للشفقة …

أمحق إعلام#حمقى_الإعلام#درباوية_الديوان_الملكي pic.twitter.com/ZkdW5U9F4a — نفود الدوحة (@nfuodq) July 2, 2020

الجدير ذكره، أن الرئيس التركي زار أمس الخميس، الدوحة، وبحث مع الأمير تميم بن حمد “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لا سيما ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

وأكد الزعيمان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاوناً وتكاملاً في جميع المجالات، حيث ناقش الشيخ تميم بن حمد وأردوغان أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.