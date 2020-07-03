جثته بقيت على الأرض أكثر من 4 ساعات.. انتحار شاب يهزّ لبنان ويترك رسالة صادمة: أنا مش كافر”!

أشعل انتحار شاب لبناني في شارع الحمراء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلق النار على نفسه وترك رسالة اعتبرت مؤثرة وصادمة.

وتعود تفاصيل الحادثة، إلى إقدام شاب لبناني على إطلاق النار على رأسه الأمر الذي أدى لمفارقته الحياة تاركاً صورة كتب عليها بخط يده “أنا مش كافر”، الجملة التي تحولت إلى هاشتاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل معه كل اللبنانيين.

والصورة هي عبارة عن إخراج قيد عائلي للرجل، وقد كُتب عليها: “أنا مش كافر بس الجوع كافر”.

جاب سجل عدلي قبل ما ينتحر لانه عارف انو شعب عرص رح يطلع عليه مليون اشاعة #انا_مش_كافر pic.twitter.com/VRdy3zsTW9 — عـ ـبـ ـا س ز هـ ـر ي (@4zahri) July 3, 2020

وذكرت مراسلة قناة “الجديد” اللبنانية، أنّ جثّة الشاب بقيت على الأرض لأكثر من 4 ساعات، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أنهم بانتظار إذن من المستشفيات التي جرى التواصل معها لاستقباله.

وفي السياق، عثر في منطقة وادي الزينة جنوب العاصمة بيروت، على شاب مشنوقاً في منزله، وذلك بسبب معاناته من ضائقة مالية في الآونة الأخيرة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا الهاشتاق الذي انتشر كالنار في الهشيم، محملين السياسيين والحكومة اللبنانية مسؤولية زيادة معدلات الانتحار.

سرقتو طفولتنا، سرقتو احلامنا، سرقتو شبابنا ومستقبلنا، سرقتو شيخوختنا، سرقتو ليرتنا، سرقتو بحرنا وجبلنا ونهرنا، سرقتو صوتنا، سرقتو وسرقتو..

بس ما رح نسمحلكن تسرقو حياتنا.

اذا ما صرنا واحد رح نموت واحد واحد، ما تتردد بلغ على 1564 كلنا حدك وكلنا رح نساعدك#انا_مش_كافر pic.twitter.com/C1mBpwB6pZ — Ghida (@GhidaMokbel) July 3, 2020

الوحدة الحقيقة القائمة بين اللبنانيين مسلمين ومسيحين هي الإنهيار والجوع . #انا_مش_كافر pic.twitter.com/pIV4nzsujT — Mamdouh Obeid (@MamdouhObeid) July 3, 2020

علي ما انتحر، علي انقتل من العهد اللي سرقنا و جوعنا و قمعنا. #انا_مش_كافر pic.twitter.com/xZ7dhmx9kW — Iman 🇱🇧 (@Iman_with_an_i) July 3, 2020

الجوع كافر و ما بدي اوصل للانتحار لاقوني على ساعة 7:30 بالحمراء

كرمال نقول كفى

ما بدنا ننتحر و ما بدنا نجوع#انا_مش_كافر pic.twitter.com/9ixQsIzhN4 — Farah el kouch (@farah_kouch) July 3, 2020

#انا_مش_كافر



يموت الضعفاء لتحقيق احلام الأغنياء والأقوياء.

الجوع ليس نقص الغذاء فحسب، ولكن هو وجوع فى الخدمات الأساسية وجوع فى الحقوق الإنسانية، انه الجوع الذي فرض على المواطنين بسبب حكامنا النبلاء. مفكرينها مسرحية ووصلنا الى ذروة التأزم وناطرين الحل والنهاية السعيدة؟ pic.twitter.com/LOqVWi3uFC — marielyn gerges (@GergesMarielyn) July 3, 2020

وعد هذه الدماء لن تذهب هدراً، وسيأتي يوم نهتف فيه جميعاً "لبنان حر، مستقل"…#انا_مش_كافر pic.twitter.com/CZkoRdJB2x — Ghada Eid | غادة عيد (@GhadaMEid) July 3, 2020

ما رح ننتحر

وفشر ع رقبتكم نهاجر

رح نبقى نصمد

وإنتوا رح تفلّوا#لكل_باطل_نهاية#عهد_الذل#انا_مش_كافر pic.twitter.com/D9CNCtOzcf — Michel Faddoul (@michel_faddoul) July 3, 2020

الجدير ذكره، أن لبنان يشهد انهيار اقتصادي متسارع هو الأسوأ منذ عقود، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والهجرة وزيادة حالات الانتحار، في الوقت الذي تشهد فيه الليرة اللبنانية انهياراً غير مسبوقاً.

وبسبب انهيار العملة اللبنانية، خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بات نصف اللبنانيين يعيشون تقريباً تحت خط الفقر بينما تعاني 35 في المئة من القوى العاملة من البطالة.