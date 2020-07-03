تم القبض عليهنّ متلبسات .. فتيات في وكر دعارة بمنطقة الجليب المعزولة في الكويت!

ضبط الأمن الكويتي 4 وافدات من جنسية آسيوية متلبسات في شقة للدعارة في منطقة الجليب.

جاء ذلك بعد ورود معلومات الى مدير أمن محافظة الفروانية العميد عبدالله سفاح، عن استغلال أحد المنازل في منطقة الجليب لتقديم المتعة الحرام. وفق مصدر أمني كويتي

وأضاف المصدر: إزاء هذه المعلومات جرى عمل تحريات خلصت الى أن الوكر المشبوه يتردد عليه عشرات الوافدين وعليــه صدرت التعليمات بمداهمته وعثـــر بداخله على الوافدات إلى جانب وافدين كانا في حالة تلبس.

وأقرت الوافدات بتقديم المتعة المحرمة الى قاطني الجليب المعزولة.

وأمر “سفاح” بإحالة الوافدات الى إدارة الإبعاد الإداري لامتهانهن تقديم المتعة.