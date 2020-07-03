الفنانة الكويتية امنة الكندري تثير ضجة بعد إعلانها التبرع بأعضائها .. وتداول فتوى للشيخ عثمان الخميس

أثارت الفنانة الكويتية امنة الكندري ضجةً واسعةً بعد إعلانها بشكلٍ رسمي التبرع بأعضائها بعد موتها .

جاء ذلك في فيديو نشرته “الكندري” على أحد حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت الفنانة الكويتية إن هذه المبادرة منها؛ لتشجيع الناس على التبرع بأعضائهم بعد موتهم، لأشخاص قد يكونوا بحاجة لأعضاء .

الفنانة الكويتية امنة الكندري تعلن التبرع باعضائها بعد موتها .. pic.twitter.com/WAOF61v2D5 — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 3, 2020

من جهته، ردّ حساب “تفتيش” الكويتي على الفنانة آمنة الكندري، بفيديو للداعية الكويتي البارز الشيخ عثمان الخميس، أكد فيه الأخير عدم جواز التبرع بالأعضاء بعد الموت، لإم الجسد ليس من حق الإنسان بل من حقّ الله .