الفنانة الكويتية امنة الكندري تعلن التبرع بأعضائها بعد موتها
الفنانة الكويتية امنة الكندري تعلن التبرع بأعضائها بعد موتها
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الفنانة الكويتية امنة الكندري تثير ضجة بعد إعلانها التبرع بأعضائها .. وتداول فتوى للشيخ عثمان الخميس

كتب وطن
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أثارت الفنانة الكويتية ضجةً واسعةً بعد إعلانها بشكلٍ رسمي التبرع بأعضائها بعد موتها .

جاء ذلك في فيديو نشرته “الكندري” على أحد حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت الفنانة الكويتية إن هذه المبادرة منها؛ لتشجيع الناس على التبرع بأعضائهم بعد موتهم، لأشخاص قد يكونوا بحاجة لأعضاء .

من جهته، ردّ حساب “تفتيش” الكويتي على الفنانة آمنة الكندري، بفيديو للداعية الكويتي البارز الشيخ ، أكد فيه الأخير عدم جواز بعد الموت، لإم الجسد ليس من حق الإنسان بل من حقّ الله .

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