“العجوز المتصابي” تركي الحمد يتطاول على الكويت بتغريدة “خبيثة” ومغردون وكتاب عرب يجلدونه

أثار الكاتب السعودي المحسوب على النظام تركي الحمد، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة له، هاجم فيها الكويت، معتبراً أن الكويت لن يكون لها مستقبل بسبب ما أسماها “الطائفية السياسية”.

وقال الحمد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “من باب حب الكويت أقول لن يكون هنالك مستقبل لها طالما طرفي الطائفية السياسية يتحكمان بها، وكل له ولاء لا علاقة له بالكويت”.

وأضاف الحمد: “الإخوان والولاء لتركيا والتشيع السياسي والولاء لإيران، بمثل هذه التركيبة مع وجود فساد مستشري، وتركيبة سكانية مختلة، فمستقبل الكويت أسود، وعذراً أهلنا في الكويت”.

من باب حب الكويت،اقول لن يكون هنالك مستقبل لها،طالما طرفي الطائفية السياسية يتحكمان بها،وكل له ولاء لا علاقة له بالكويت:الاخوان والولاء لتركيا،والتشيع السياسي والولاء لإيران.بمثل هذه التركيبة،مع وجود فساد مستشري، وتركيبة سكانية مختلة، فمستقبل الكويت اسود،وعذرا أهلنا في الكويت.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) July 2, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسياسيين الكويتيين ردوا على تغريدة تركي الحمد “الخبيثة”، معتبرين ذلك تدخلاً سافراً في شؤون الكويت وتهجماً عليها وعلى تاريخها.

أول الردود جاءت من الشاعر الكويتي، أحمد الكندري، فرد عليه بالقول: “الولاء للكويت أثبته الشعب الكويتي بكل اختلافاته قولا وفعلا أيام الغزو العراقي الغاشم، وأهل الكويت أدرى بشعابها، وندعوك لتعلم الثقافة وتقبل الآراء المختلفة من التجربة السياسية الكويتية”.

الولاء للكويت أثبته الشعب الكويتي بكل اختلافاته قولا وفعلا أيام الغزو العراقي الغاشم..

وأهل الكويت أدرى بشعابها

وندعوك لتعلم الثقافة وتقبل الآراء المختلفة من التجربة السياسية الكويتية https://t.co/xAdU9syblL — أحمد الكندري (@eng_alkandari) July 2, 2020

وعلّق الكاتب القطري البارز جابر الحرمي، قائلأ: “ستظل الكويت عصّية على الفئة “الضالة”.. الكويت واحة من الحرية، في الصحراء العربية القاحلة.. قد يختلف أبناؤها حيال قضايا العالم أجمع ..إلا الكويت لا يختلفون عليها .. عندما كان يُخط دستور الكويت، ويُبنى برلمانها كان آخرون لا يعرفون معنى حرية أو ديمقراطية.. تعلموا من الكويت”.

ستظل #الكويت عصّية على الفئة "الضالة "..

الكويت واحة من الحرية، في الصحراء العربية القاحلة..

قد يختلف أبناؤها حيال قضايا العالم أجمع ..إلا #الكويت لا يختلفون عليها ..

عندما كان يُخط دستور #الكويت ، ويُبنى برلمانها كان آخرون لا يعرفون معنى حرية أو ديمقراطية..

تعلموا من #الكويت .. pic.twitter.com/wpAs7Psa7X — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 3, 2020

الحساب الشهير “الرادع القطري” جلد الحمد بالرد على تغريدته قائلاً: “بعض المغردين السعوديين تأتيهم تغريدات جاهزة من جهة ما، هذه الجهة لها خبرات في مخاطبة العقل الباطن للمخاطب بحيث يتم ايصال رسالة له”.

وأضاف المغرد الشهير: “الرسالة في تغريدة الحمد هي أنه يوحي للمتلقي أن السعودية بخير وهي على حق في كل شيء والبقية هم من سوف يذهب للهاوية”.

-بعض المغردين السعوديين تأتيهم تغريدات جاهزه من جهه ما ..



-وهذه الجهه لها خبرات في مخاطبة العقل الباطن للمخاطب بحيث يتم ايصال رساله له



-الرساله في تغريدة الحمد هي انه يوحي للمتلقي أن السعوديه بخير وهي على حق في كل شيئ والبقيه هم من سوف يذهب للهاويه — الرادع القطري (@RQ_QATAR) July 2, 2020

الكاتب صالح محمد الملا، أعادة نشر تغريدة الحمد، وعلق عليها بالقول: ” ملتزمون بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وخصوصاً الأشقاء لحميمية وخصوصية العلاقة، هكذا كانت سياستنا الخارجية ومازالت وبها نحن بإذن الله ملتزمون”.

وأضاف الملا: “أما بشأن ما ورد في التغريدة أدناه ل تركي الحمد، فالرد عليها يكون في كلمتين “ليس شأنك”، الكويت محفوظة وباقية بأهلها الأحرار”.

ملتزمون بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وخصوصاً الأشقاء لحميمية وخصوصية العلاقة..



هكذا كانت سياستنا الخارجية ومازالت وبها نحن بإذن الله ملتزمون..



أما بشأن ما ورد في التغريدة أدناه ل تركي الحمد ..

فالرد عليها يكون في كلمتين "ليس شأنك".



الكويت محفوظة وباقية بأهلها الأحرار. pic.twitter.com/yFbMHCZqsd — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) July 2, 2020

أما الكاتب محمد الشنقيطي، فرد على الحمد بالقول: “العجوز الليبرالي المتصابي تركي الحمد يقول: “مستقبل #الكويت أسود”!! يا تُرى ما هو سبب السخط والتحامل على الكويت في هذا الوقت من أبواق #مبس؟!”.

العجوز الليبرالي المتصابي #تركي_الحمد يقول: "مستقبل #الكويت أسود"!! يا تُرى ما هو سبب السخط والتحامل على الكويت في هذا الوقت من أبواق #مبس؟! https://t.co/kK8uXN8Sfd — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) July 2, 2020

الإعلامي الكويتي حسين جمال، قال رداً على التغريدة: “تركي الحمد مستقبل الكويت يحدده اهل الكويت قيادة وشعبا مو شغلك مستقبلنا حددناه منذ الاستقلال بدستور وصناديق اقتراع مستقبلنا بيد حكيم العرب سمو الأمير”.

#تركي الحمد.. مستقبل الكويت يحدده اهل الكويت قيادة و شعبا.. مو شغلك..مستقبلنا حددناه منذ الاستقلال بدستور و صناديق اقتراع .. مستقبلنا بيد حكيم العرب سمو الامير .. pic.twitter.com/Q2ESBHrrLX — Husain jamal (@husainmof) July 3, 2020

أما الإعلامي داهم القحطاني، قال: “تركي الحمد أسأل الله أن يشفيك من #متلازمة_نقد_الكويت، الكويت استمرت منذ قرون رغم الأطماع الروسية والعثمانية والعراقية والإيرانية ، ورغم حماقات قاسم وخزعبلات صدام | فلا تشغل نفسك بما لا تفقه| ومستقبلنا مشرق رغم ترهاتك، وآل صباح أدرى ببلدنا ولا يحتاجون لمشكك يرتدي ثياب النصح”.

دكتور #تركي_الحمد أسأل الله أن يشفيك من #متلازمة_نقد_الكويت | الكويت استمرت منذ قرون رغم الأطماع الروسية والعثمانية والعراقية والإيرانية ، ورغم حماقات قاسم وخزعبلات صدام | فلا تشغل نفسك بما لا تفقه| ومستقبلنا مشرق رغم ترهاتك،وآل صباح أدرى ببلدنا ولا يحتاجون لمشكك يرتدي ثياب النصح pic.twitter.com/vn0cGr6rqF — داهم القحطاني (@dahemq) July 2, 2020

الجدير ذكره، أن الحديث يدور عن مخطط إماراتي سعودي لضرب استقرار الكويت، حيث بدأ ذلك مع استغلال قضية الوافدين والهجوم الإعلامي من الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي على الكويت وأميرها.