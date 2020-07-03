“ابن سلمان لن ينجو” .. تركيا تبدأ بمحاكمة 20 من قتلة خاشقجي وأمر بإحضار المتهمين الغائبين بالقوة

انتهت عصر الجمعة، الجلسة الأولى من المحاكمة الغيابية لعشرين متهما سعودياً في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول عام 2018.

وبدأت الجلسة الأولى من القضية في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة “تشاغليان” في إسطنبول بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل/ نيسان الماضي.

وحضر الجلسة خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز بصفة “المشتكي”، ومحاميها، فيما تغيب المتهمون الفارون العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة القاء قبض.

وقرر قاضي المحكمة في اسطنبول عقد الجلسة الثانية من قضية خاشقجي في 24 نوفمبر المقبل.

وأمرت المحكمة بإبقاء مذكرات الجلب الدولية في قضية خاشقجي وإحضار الغائبين للمحاكمة بالقوة.

كما طلبت المحكمة من قسم الإنتربول في تركيا التواصل مع نظيره السعودي وانتظار رده لجلب المتهمين.

و رفضت المحكمة طلب الادعاء الكشف عن مكان الجريمة لأنه لن يضيف شيئا للمحاكمة في هذه الفترة.

من جهتها، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أننيس كالامار، إنها لا تعرف لماذا لم يتم توجيه الاتهام لولي العهد السعودي اليوم، هل لأنه شبه رئيس دولة؟.

وقالت: لم تتم الإشارة إلى محمد بن سلمان اليوم لكن سيتم ذلك في مرحلة ما من المحاكمة .

ورأت أنّ المحاكمة قد لا تصل إلى مبتغاها لكنها حتما ستكون أكثر عدالة من التي تمت في السعودية.

وقالت كالامار إنه إذا تمت إدانة مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني، و أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات، في قضية مقتل خاشقجي فيجب معرفة ممن تلقوا الأمر ومحاكمتهم

وبدأت الجلسة الجمعة، بقراءة لائحة الاتهام المختصرة، واستمرت بالاستماع إلى أقوال المشتكية خديجة جنكيز.

وأعدت النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست.

وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة “المقتول” وخطيبته خديجة جنكيز بصفة “المشتكي”، مطالبة بالحكم المؤبد بحق “أحمد بن محمد العسيري” و”سعود القحطاني”، بتهمة “التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

كما تطالب اللائحة بالحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة “القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

وتشير اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.

وأكدت أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.

ولفتت النيابة التركية إلى إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.