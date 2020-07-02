ما خفي أعظم
ما خفي أعظم
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“شاهد”.. “ما خفي أعظم” يثير جنون ابن زايد.. ما وراء الكواليس بقضية “شيتي” صاحب أكبر عملية احتيال بتاريخ الإمارات

كتب وطن
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أعلنت قناة “الجزيرة” الفضائية عن بث حلقة جديدة قريبا من البرنامج الوثائقي الشهير “”، الذي يقدمه الإعلامي تامر المسحال وتسبب في إحراج كبير للنظامين السعودي والإماراتي مؤخرا بتسليطه الضوء على ملفات شائكة فيهما.

ووفقًا لفيديو الإعلان الترويجي للحلقة والذي نشره “المسحال” على صفحته بتويتر،  يظهر أن الحلقة الجديدة ستكون خاصة بالإمارات وعمليات النصب وخاصة قضية الملياردير الهندي “بي آر ” حيث ظهر ضمن البرومو الترويجي.

 ولم يتضح بشكل دقيق ما هو موضوع التحقيق وموعد بثه، فيما اكتفى تامر المسحال مقدم البرنامج بنشر البرومو على صفحته بموقع تويتر قائلًا: “#ما_خفي_أعظم في تحقيق جديد.. قريباً على #الجزيرة”.

وتفاعل ناشطون بشكل كبير مع الإعلان الترويجي الذي بثه المساحال لحلقته المقبلة، وكتب أحد النشطاء كاشفا أثر هذا البرنامج على دول الحصار:”بتجيبلهم جلطة من ها البرنامج.. ربي يقويك”

فيما لفت أحد النشطاء إلى ظهور لقطة للملياردير الهندي بي آر شيتي عبر البرومو:”هنيئا لتشيتي بالمليارات”

وأشاد آخر بأداء المسحال واجتهاده طالبا منه تسليط الضوء على قضايا سماها بعينها:”ليك وحشة ربنا يباركلك في صحتك على كمية الوعي التي تقدمها للمشاهد العربي أرجو منك أن تقوم بتحقيق في سياسيين في تونس والرشوة وعلاقاتهم بإدارة الإمارات وأدارة مصر”

ويشار إلى أن “ما خفي أعظم” هو برنامج سياسي واستقصائي يعرض على قناة الجزيرة يرصد قضايا يلفّها الغموض من مختلف دول العالم ويتتبع خيوطها وتفاصيلها ويسعى لكشف نتائج جديدة عبر التحقيق الميداني على قناة الجزيرة يقدمه المذيع تامر المسحال.

كما يقوم بكشف حقائق وقضايا سياسية أو عامة تهم المشاهد العربي وتؤثر في حياته.

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