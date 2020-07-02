“بتبات فين”.. “شاهد” لقاءات السيسي “المُرتبة” مسبقا مع البسطاء تثير سخرية واسعة منه

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة سخرية واسعة، من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي عقب انتشار مقطع له يحاور مواطن بسيط مسن، حيث اتهم ناشطون النظام بالإعداد المسبق لهذه اللقاءات وأنها لا تحدث مصادفة كما يزعم النظام ويروج إعلامه.

ويظهر المقطع المتداول “السيسي” خلال تفقده لمشروعات المحاور والكباري في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، حيث توقف للحديث مع أحد الباعة الجائلين الذي “تصادف” وجوده في الشارع.

https://www.facebook.com/watch/?t=7&v=295239005190680

واستفسر “السيسي” بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له، قائلًا له “بتبات فين؟ مش عايز حاجة”؟، ليجيبه الرجل على كل أسئلته ويختم معه السيسي الحوار بقوله “كل سنة وانت طيب”.

واستذكر ناشطون موقف مماثل للسيسي في مايو الماضي حينما انتشر مقطع فيديو يوثق لقاءً بينه وبين وسيدتان مصريتان بسيطتان، من الشعب المصري فيما وصفه ناشطون بـ”المسرحية” واستغلال البسطاء لتلميع النظام القمعي.

فيديو للرئيس #السيسي : عندما اوقف سيارته سيدتان وهو يتجول بسيارتة قبل الافطار اليوم . pic.twitter.com/QytMtdFAU2 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) May 9, 2020

وأثار حديث “السيسي” مع المواطنات المصريات حينها سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال للسيدة المصرية: “مش عايزة حاجة؟ صحيح والله ؟” والواضح أن السيدة بحاجة كل شيء، ولكنها لم تجد فرصة أن تقول للرئيس ما هي مشاكلها وما هي متطلباتها وأنها هذا اللقاء مجرد “مسرحية” مرتبة مسبقا.

ومن التعليقات الساخرة التي قيلت حول مقطع الفيديو الذي يوثق حديث رئيس النظام المصري مع المواطنتين المصريتين، قال أحد المعلقين: “يلا أهو فيديو بيضحكوا بيه على الناس الغلابة”.

وجاءت جولة السيسي، لتتزامن مع ذكرى أحداث الثلاثين من يونيو2011، وقبل يومين من تاريخ الإطاحة بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، قبل 7 سنوات وصفها ناشطون بـ”العجاف”.

وقال مغردون إن السيسي يكثر من تلك الجولات لإظهار معرفته بكل ما يدور في البلاد، وأنه يتابع إنجازاته وأنه قريب من الشعب، في وقت تساءلوا فيها عن “مصر ثانية في 2020” كان قد وعد بها منذ أطاح بمرسي.