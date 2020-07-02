“قلتلوا مكانك السجن”.. “شاهد” النائب العام المصري الأسبق يكشف تفاصيل لقائه الأول بمحمد مرسي

كشف النائب العام المصري الأسبق، عبد المجيد محمود، تفاصيل لقاءه الأول بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي في قصر الاتحادية خلال فترة حكمه قبل الانقلاب الذي قاده رئيس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.

وزعم محمود، الذي أقاله مرسي من منصبه عام 2012، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”، أنه التقى الرئيس الأسبق مرسي أول مرة بوجود مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية في قصر الاتحادية.

"عبد المجيد محمود" النائب العام الأسبق: مرسي كان مُنفذ فقط لقرارات الجماعة الإرهابية.. وأول لقاء معاه قولتله أنت مكانك السجن بس إرادة ربنا "بقيت رئيس جمهورية"#كل_يوم#خالد_أبوبكر#ON pic.twitter.com/xJUHeVe3Ih — ON E (@ONENT) June 30, 2020

وأضاف محمود: “لا يمكن أن تشعر أبدا أنك أمام رئيس جمهورية مصر”، زاعماً أنه قال لمرسي “كنت في السجن لأنك ارتكبت جرائم مخالفة للقانون وكان الوضع الطبيعي أن تكون في السجن، لكن إرادة ربنا أن تكون رئيس جمهورية، وتجلس على كرسي الحكم”.

وعبد المجيد محمود عيّنه الرئيس مبارك خلفًا لماهر عبد الواحد في تموز/ يوليو 2006 إلى كانون الثاني/ نوفمبر 2012، حيث أقاله الرئيس مرسي في إعلان دستوري أصدره في نهاية السنة نفسها.