“قلتلوا مكانك السجن”.. “شاهد” النائب العام المصري الأسبق يكشف تفاصيل لقائه الأول بمحمد مرسي
كشف النائب العام المصري الأسبق، عبد المجيد محمود، تفاصيل لقاءه الأول بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي في قصر الاتحادية خلال فترة حكمه قبل الانقلاب الذي قاده رئيس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
وزعم محمود، الذي أقاله مرسي من منصبه عام 2012، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”، أنه التقى الرئيس الأسبق مرسي أول مرة بوجود مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية في قصر الاتحادية.
وأضاف محمود: “لا يمكن أن تشعر أبدا أنك أمام رئيس جمهورية مصر”، زاعماً أنه قال لمرسي “كنت في السجن لأنك ارتكبت جرائم مخالفة للقانون وكان الوضع الطبيعي أن تكون في السجن، لكن إرادة ربنا أن تكون رئيس جمهورية، وتجلس على كرسي الحكم”.
وعبد المجيد محمود عيّنه الرئيس مبارك خلفًا لماهر عبد الواحد في تموز/ يوليو 2006 إلى كانون الثاني/ نوفمبر 2012، حيث أقاله الرئيس مرسي في إعلان دستوري أصدره في نهاية السنة نفسها.