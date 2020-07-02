“شاهد” لحظات الرعب.. فيديوهات تُنشر لأول مرة وتكشف لحظة قصف الحوثيين مطار أبها السعودي

عرضت قناة الإخبارية السعودية مشاهد كاملة لأول مرة تُظهر لحظة استهداف مطار أبها في أغسطس الماضي من قبل جماعة الحوثي اليمنية.

ويظهر بالفيديو مشاهد لتنفيذ سلاح الجو المسير التابع للجماعة الحوثي، عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف2k على مطار أبها الدولي في السعودية، وهروب المواطنين من الباصات الخاصة لنقلهم إلى مدرج الطائرات.

الفيديوهات الكاملة لاستهداف #مطار_أبها في أغسطس الماضي من قبل ميليشيات الحوثي #الإخبارية pic.twitter.com/ljcM7Xd89x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 1, 2020

وكان المتحدث الرسمي العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع قد صرح حينها بأن عمليات سلاح الجو المسير ضد مطار أبها استهدفت مواقع حساسة في المطار وأصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر.

وأضاف حينها أن “عمليات سلاح الجو المسير ضد مطار أبها تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار”.

وقال المتحدث العسكري إن استهداف مطار أبها يأتي في إطار “الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية”.

وصعّدت جماعة الحوثي من عملياتها ضد مطارات ومواقع عسكرية سعودية في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة تجميد هجماتها ضد الإمارات، بعد أن “لمست” تغيرا واضحا في سياسة أبوظبي تجاهها.