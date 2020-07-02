“سيلفي من الفريزر”.. “شاهد” فجر السعيد تثير جدلاً واسعاً من داخل النيابة العامة في الكويت

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد موجة جدل واسعة بين متابعيها، عبر نشرها صورة لها من داخل مبنى النيابة العامة في الكويت.

وأوضحت “السعيد” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) أن النيابة العامة في الكويت أطلقت سراحها بكفالة 100 دينار، بعد خضوعها للتحقيق في القضية المرفوعة ضدها من النائب عودة الرويعي.

خرجت للتو من مبنى النيابه العامه #الشويخ بعد أن دفعت كفالة مئة دينار في القضيه المرفوعه ضدي من النائب عوده الرويعي 👇🏻👇🏻👇🏻 #مرفق صورتي وآنا بالفريزر أقصد مبنى نيابة الإعلام بالشويخ pic.twitter.com/WWqsVaDsYH — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 1, 2020

وكتبت ما نصه:”خرجت للتو من مبنى النيابه العامه #الشويخ بعد أن دفعت كفالة مئة دينار في القضيه المرفوعه ضدي من النائب عوده الرويعي”

وتابعت:”مرفق صورتي وآنا بالفريزر أقصد مبنى نيابة الإعلام بالشويخ”

ووجهت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل في تغريدة أخرى نصيحة لمتابعيها قائلة:”نصيحة لكل من لديه مراجعة في مبنى النيابة العامة الشويخ أن يرتدي لبس شتوي أو على الأقل ياخذ جاكيت معاه وشال لتغطية الرقبة حتى لايصاب بنزلة برد مع جائحة #كورنا يصير الوضع خطر”.

نصيحه لكل من لديه مراجعه في مبنى النيابه العامه الشويخ أن يرتدي لبس #شتوي أو عالأقل ياخذ جاكيت معاه وشال لتغطية الرقبه حتى لايصاب بنزلة برد 🤧 مع جانحة #كورنا يصير الوضع خطر — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 1, 2020

وأعلنت فجر السعيد مؤخرا أنه تم استدعاؤها من جانب السلطات الأمنية لسماع أقوالها في القضيتين المقامتين ضدها، الأولى من جانب مواطنها الشيخ ضاري فهد الأحمد رئيس نادي القادسية الرياضي، والثانية من مديرة مستشفى مبارك بالكويت.

وقررت الإفراج عنها مقابل مبلغ مالي تم دفعه وقيمته ألفا دينار، فيما بينت السعيد أنها تعرضت لوعكة صحية عبارة عن نزلة معوية بسبب التكييف الذي كان داخل مبنى النيابة خلال التحقيقات.

يُشار إلى أن فجر السعيد عادت إلى الكويت مؤخرًا قادمة من القاهرة بعد فترة انتظار طويلة أصرت خلالها على عدم العودة إلا على متن طائرة خاصة نظرًا للظروف الصحية التي مرت بها العام الماضي.