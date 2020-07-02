زوج حلا صدام حسين حر طليق بعد 17 عاما في سجون العراق.. من هو المقدم جمال مصطفى وما هي قصته؟

أكدت وكالة “rt” نقلا عن مصادر عراقية مطلعة إطلاق سراح زوج ابنة صدام حسين، المقدم جمال مصطفى والمعتقل منذ عام 2003.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة للوكالة الروسية إن “السلطات العراقية أطلقت سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر سابقا وزوج حلا صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق”.

واضاف “البياتي” أن “السلطات أطلقت أيضا سراح الفريق الركن وليد حامد توفيق الناصري التكريتي الذي شغل منصب محافظ البصرة قبل احتلال بغداد عام 2003 بعد انتهاء مدة محكوميته”.

كما تم إطلاق سراح برزان عبد الغفور سليمان المجيد أحد قادة الحرس الخاص لصدام وشقيق روكان رئيس الحرس الخاص الذي اعتقلته القوات الأمريكية عام 2003″، بحسب ما ذكره عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق.

من هو جمال مصطفى؟

يشار إلى أن المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان، كان ضمن قائمة العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة عقب الغزو الأمريكي للعراق، وتسلسله الـ 20، واعتقل في 20 أبريل 2003.

وفي عام 2017، أقر مجلس النواب العراقي قانونا ينص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ومصادرة أموال قائمة من 52 من أركان النظام السابق، وكان من بينهم جمال مصطفى.

يأتى ذلك بعد يوم من إطلاق السلطات العراقية، الإثنين، سراح العميد الركن برزان عبد الغفور قائد الحرس الجمهورى فى حقبة صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 15 عاما.

وكان العميد برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتى (60 عاما) أحد قادة قوات الحرس الجمهورى الخاص فى عهد صدام حسين وعضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وشقيق اللواء روكان عبد الغفور المرافق الشخصى لصدام حسين.