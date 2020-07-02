إذلال وإهانة متعمدة.. تفاصيل زيارة سرية لـ خالد بن سلمان إلى بريطانيا انتهت بفضيحة له ولشقيقه ولي العهد

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر تفاصيل ما زعم أنها زيارة سرية أجراها الأمير خالد بن سلمان، إلى بريطانيا وانتهت بفضيحة له ولشقيقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

حساب “الرادع القطري” الشهير بتويتر والذي يحظى بمتابعة أكثر من 45 ألف شخص، زعم في سلسلة تغريدات له أن “ابن سلمان” وبشكل دائم يطلب من كوشنر دعمه السياسي والمعنوي لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي، وأنه على هذا الأساس أجرى خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في يوم 9 يونيو عدة اتصالات مع شخصيات بريطانية بتنسيق من جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره.

#كيف تم صفع خالد بن سلمان في #بريطانيا



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-كما تعلمون أن #بن_سلمان وبشكل دائم يطلب من #كوشنر دعمه السياسي والمعنوي لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي



-و على هذا الأساس أجرى خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في يوم 9 يونيو عدة إتصالات مع شخصيات بريطانية بتنسيق من جاريد كوشنر

1️⃣ https://t.co/LkbBJgOb6n — الرادع القطري (@RQ_QATAR) July 2, 2020

وأوضح أنه كان من بين الاتصالات التي أجرها خالد اتصال مع وزير الدفاع البريطاني و عضو يهودي في مجلس اللوردات، مشيرا إلى أن كوشنر دفع خالد بن سلمان وأقنعه لإجراء زيارة سرية إلى بريطانيا للقاء العضو اليهودي في مجلس اللوردات.

-وكان من بين الإتصالات التي أجرها إتصال مع وزير الدفاع البريطاني و عضو يهودي في مجلس اللوردات



–#كوشنر دفع خالد بن سلمان وأقنعه لإجراء زيارة سرية إلى بريطانيا للقاء العضو اليهودي في مجلس اللوردات

2️⃣ — الرادع القطري (@RQ_QATAR) July 2, 2020

وتابع الحساب القطري تسريباته:” بعد يومين وصل خالد مع عدد قليل من مرافقيه ومستشاريه إلى بريطانيا في زيارة سرية كما خطط له و نزل في فندق فورسيزن بانتظار عقد تلك اللقاءات إلا أن المفاجئة كانت بانتظاره”

-ذلك العضو الذي يشغل أيضاً منصباً كبيراً في الحركة الصهيونية والذي سيجمعه مع أعضاء من مجموعة بيلدربيرغ



-بعد يومين وصل خالد مع عدد قليل من مرافقيه ومستشاريه إلى بريطانيا في زيارة سرية كما خطط له و نزل في فندق فورسيزن بانتظار عقد تلك اللقاءات إلا أن المفاجئة كانت بانتظاره

3️⃣ — الرادع القطري (@RQ_QATAR) July 2, 2020

وأضاف:”انتظر خالد بن سلمان مع مستشاريه 3 أيام لعقد هذا اللقاء ثم عادوا إلى السعودية بدون أن يعقد هذا اللقاء”، مشيرا إلى أن عضو مجلس اللوردات لم يكن أساساً موافق على زيارة خالد بن سلمان وأعضاء مجموعة بيلدربيرغ أيضاً كانوا يرفضون هذا اللقاء.

-انتظر خالد بن سلمان مع مستشاريه 3 أيام لعقد هذا اللقاء ثم عادوا إلى السعودية بدون أن يعقد هذا اللقاء



-فماذا جرى مع شقيق مبس ؟



-عضو مجلس اللوردات لم يكن أساساً موافق على زيارة خالد بن سلمان وأعضاء مجموعة بيلدربيرغ أيضاً كانوا يرفضون هذا اللقاء

4️⃣ — الرادع القطري (@RQ_QATAR) July 2, 2020

وهنا كان خالد وهو بمنصب وزير الدفاع غير قادر على تجاهل البروتوكولات له واستقباله بهذا الشكل، وهذه ـ بحسب الرادع القطري ـ إهانة لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن البوح بها!

-وهنا كان خالد وهو بمنصب وزير الدفاع غير قادر على تجاهل البروتوكولات له واستقباله بهذا الشكل،

وهذه إهانة لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن البوح بها!



–#كوشنر كان يريد من بن سلمان تمتين علاقاته مع الصهاينة عبر مجموعة بيلدربيرغ وبن سلمان أرسل شقيقه خالد بالتنسيق مع كوشنر

5️⃣ — الرادع القطري (@RQ_QATAR) July 2, 2020

واستكمل:”#كوشنر كان يريد من بن سلمان تمتين علاقاته مع الصهاينة عبر مجموعة بيلدربيرغ وبن سلمان أرسل شقيقه خالد بالتنسيق مع كوشنر، -بعد أن دعتهم المجموعه للقدوم وقد لبوا طلبها، المجموعة هنا رفضت لقاء خالد بن سلمان في محاولة لإبتزازهم و حلبهم ولهذا السبب استخفو به و بزيارته فهم يعلمون انهم في مستنقع ويريدون النجاه وهي فرصه لحلبهم”

-بعد أن دعتهم المجموعه للقدوم وقد لبوا طلبها،

المجموعة هنا رفضت لقاء خالد بن سلمان في محاولة لإبتزازهم و حلبهم ولهذا السبب استخفو به و بزيارته



-فهم يعلمون انهم في مستنقع ويريدون النجاه وهي فرصه لحلبهم

6️⃣ — الرادع القطري (@RQ_QATAR) July 2, 2020

وأضاف الحساب الشهير بتسريباته السياسية أن أعضاء جماعة “بيلدربيرغ” قالوا لخالد بن سلمان إن الزيارة كانت فجائية “ونحن مرتبطين بأجندات مواعيد وعمل نراك في الأيام القادمة” لافتا أنه هنا كان يمكن للمجموعة “حلبهم ولكن لابد من اذلالهم وايقاعهم في مستنقعات اكبر ليكون الحلب بكميه اكبر” حسب وصفه.

-اعضاء جماعة بيلدربيرغ قالوا لخالد بن سلمان الزيارة كانت فجائية و نحن مرتبطين بأجندات مواعيد و عمل نراك في الأيام القادمة



-هنا كان يمكن للمجموعه حلبهم ولكن لابد من اذلالهم وايقاعهم في مستنقعات اكبر ليكون الحلب بكميه اكبر



7️⃣ — الرادع القطري (@RQ_QATAR) July 2, 2020

واختتم الحساب تسريباته بالإشارة إلى أن كوشنر كان يريد من ابن سلمان إسترضاء الصهاينة الذين خسروا ملايين الدولارات في لعبة خفض أسعار النفط و تعويضهم عن خسائرهم، فضلاً عن دعم سياسي و تمتين شبكة علاقات بن سلمان مع الصهاينة المتحكمين في القرار الإسرائيلي و رعاة التطبيع العربي الإسرائيلي.

وكان الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، عقّب على تقرير الأمم المتحدة “الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة” واصفا إياه بأنه “يظهر الوجه الحقيقي لهذا النظام”.

جاء ذلك في تغريدتين للمسؤول السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: “قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان..”

وتابع قائلا: “تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة يبين الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة، في نفس الوقت الذي يبحث فيه جيرانه عن استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار”.