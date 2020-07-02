هزت العالم لفرط بشاعتها.. تطور جديد في قضية “ذئاب لبنان” البشرية مغتصبي الطفل السوري بعد ضبط أحدهم

في تطور جديد بالقضية التي هزت العالم العربي والعالم نظرا لفرط بشاعتها وإجرام منفذيها منقطع النظير، أعلنت قوى الأمن اللبناني أنها ألقت القبض على أحد المعتدين جنسيا على قاصر من اللاجئين السوريين، وتلاحق 7 متورطين آخرين.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فقد صدر، اليوم الخميس، عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بلاغا جاء فيه: “تداول عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام فيديو يظهر قيام عدد من الشبان بالتحرش الجنسي بقاصر مجهول الهوية، ما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام.

وأضاف البلاغ: على الأثر ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية إلى تحديد هوية الضحية وهو سوري الجنسية من مواليد العام 2007.

وباستماعه في حضور مندوبة الأحداث في مركز المفرزة، أفاد بأنه ومنذ حوالى السنتين وخلال عمله في معصرة للزيتون أقدم 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية من مواليد (1977، 1981، 1998، 1999، 2000 و2002) على التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للحشمة معه.

ثلاثة مجرمين من #لبنان يوثقون جريمة اغتصاب بشعة بحق طفل سوري يبلغ من العمر 13 سنة وهم يضحكون بينما كانت صرخاته تتعالى ولا زالوا طلقاء يسرحون ويمرحون في دولة فقيرة بالقانون ..

حسبي الله ونعم الوكيل .. حتى الخنازير الوحشية لا تفعلها مع جنسها#لبنان_ينتفض

#العدالة_للطفل_السوري — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد🇶🇦 (@Ebtesam777) July 1, 2020

وباستماع والدته، اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المشتبه بهم بجرم اغتصاب وتحرش جنسي، كما جرى عرض القاصر على لجنة طبية شرعية.

المديرية أوضحت في بلاغها أنها تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف أحد المشتبه بهم وأودع مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق المتورطين بناء على إشارة القضاء المختص، والتحقيق مستمر من قبل القطعة المعنية”.

بهالبلد ما منلحّق عأخبار بشعة. غبت نهار عن الأخبار والسوشل ميديا لإرجع شوف القهر يلي بلش يستنزف الناس ببيروت، والأبشع والمقزز إغتصاب الطفل السوري بوحشية وفوق هيك تصويرو!! كيف ممكن بني آدم يعمل هيك وبطفل!! وليش ما انقبض علين؟!!! يا ويلكن من الله#العدالة_للطفل_السوري ولكل الأطفال — Carmen Lebbos (@C_lebbos) July 2, 2020

هذا وتصدر وسم “#العدالة_للطفل_السوري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، وطالب عبره آلاف المغردين والمشاهير بمحاسبة الجناة على الفور وضمان عدم تعرض اللاجئين السوريين للانتهاكات في لبنان.

جريمة الاعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود لايجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي

يارب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وانزل بهم أشد العقاب 🙏🏻🙏🏻 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) July 1, 2020

وتعرض الطفل البالغ 13 عاما لهذا الاعتداء ليس جديدا، بل يعود لنحو عامين، لكن تهديد المجرمين للطفل بالقتل إذا فضح أمرهم أجبره على السكوت.

التحقيقات مستمرة في قضية الاغتصاب والتحرش الذي تعرض له طفل (١٣سنة) في القاع والقوى الأمنية تبحث عن المرتكبين بعد صدور مذكرات بحث وتحر بحقكم وقد تم الاستماع إلى الطفل ووالدته بحضور مندوبة الاتحاد لحماية الاحداث. أدعو الاحزاب الفعالة في المنطقة لتسليم المرتكبين والمطلوبين فوراً — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) June 30, 2020

وظهرت الواقعة للرأي العام عقب تداول مقطع فيديو يوثق تعرض الطفل السوري في بلدة سحمر بالبقاع في لبنان إلى عملية تحرش واغتصاب وثقها الجناة على هواتفهم لابتزاز الطفل بها وتهديده.

متخايلين العدالة أديش كان ممكن تكون سريعة وفورية لو ٣ شباب سوريين اغتصبوا طفل لبناني؟#العداله_للطفل_السوري — layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) July 2, 2020

وكشفت مواقع إخبارية محلية أن الطفل “محمد”، الذي يحمل الجنسية السورية، ووالدته لبنانية، ويعمل في معصرة يتعرض للمضايقات منذ فترة طويلة، إلا أن خلافا بين الجناة تسبب في نشر أحدهم لمقاطع الفيديو، ما أثار ضجة كبيرة وتحول لقضية رأي عام تسلط الوضع على ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان.