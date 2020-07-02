السعودية جن جنونها.. أكثر من “50” غارة جوية عنيفة تستهدف صنعاء وتوقع قتلى وإصابات وهذا ما جرى

شهدت عدداً من المدن اليمنية قصفاً جوياً عنيفاً ليلة الخميس، وذلك بعد إعلان التحالف العربي في اليمن والذي تقوده السعودية، أمس الأربعاء، استئناف قصفه للمدن اليمنية في عملية عسكرية زعم أنها موجهة ضد الحوثيين.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن القصف أدى إلى مقتل اثنين وجرح أربعة آخرين بينهم أطفال، فيما أكد التلفزيون السعودي الرسمي، أن العملية العسكرية جاءت بعد أن صعد الحوثيين في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود.

وقال تلفزيون المسيرة، التابع لجماعة الحوثي، إن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب والجوف والبيضاء وحجة وصعدة طوال نهار الأربعاء وحتى ليل الخميس.

وكالة رويترز نقلت عن شهود عيان من سكان صنعاء قولهم إن الغارات الجوية كانت عنيفة جداً، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من التحالف العربي، بقيادة السعودية، أعلنت جماعة الحوثي سقوط قتيلين وأربعة جرحى، بينهم أطفال، في الغارات الجوية على محافظة صعدة (شمال).

كما ذكر موقع “أنصار الله” الإلكتروني، تابع لجماعة الحوثي، أن التحالف نفذ، الأربعاء، 57 غارة جديدة على مناطق متفرقة من اليمن، منها 21 غارة على العاصمة صنعاء.

الجدير ذكره، أن الأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول هجوم من نوعه منذ انتهاء وقف لإطلاق النار، أعلن لستة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، في نهاية مايو/أيار.

وأعلن الحوثيين، استهداف مقري وزارة الدفاع والاستخبارات السعودية في العاصمة الرياض، إضافة إلى مقار عسكرية أخرى في المملكة بطائرات مسيرة (مفخخة) وصواريخ باليستية.

فيما أعلن التحالف العربي آنذاك أنه تصدى لثماني طائرات مسيرة وأربعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على نجران، وجازان جنوبي السعودية.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن دعماً للقوات الموالية للحكومة ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

وأدت الحرب المشتعلة في اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام وتقوم السعودية والإمارات فتيلها، إلى مقتل وتشريد الآلاف، حيث تعتبر الأزمة اليمنية إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أنه وحسب الإحصاءات الدولية فقد بات أكثر من 80٪ من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.