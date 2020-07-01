“اذا ضربت فاوجع فان العاقبة واحدة”.. عُمانيون يتصدون لـ”ابواق بن زايد” بعد التطاول على رموز السلطنة

تصدى مغردون عُمانيون، لتطاول حسابات وشخصيات إماراتية على رموز سلطنة عمان، في هاشتاج أطلقوه تحت وسم “#ابواق_بن_زايد_تسيء_لقابوس ، ردوا فيه الصاع صاعين للذباب الإلكتروني الإماراتي وأبواق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذين انبروا على تشويه صورة سلطنة عُمان وسلطانها الراحل قابوس وسلطانها الحالي هيثم بن طارق على مدار الأيام الماضية.

وأطلق العمانيون “#ابواق_بن_زايد_تسيء_لقابوس، وذلك للرد على محاولات تشويه صورة السلطة والإساءة إليها، مستشهدين بتغريدة للإماراتي جمال سند السويدي والذي تحدث فيها عن التطبيع مع إسرائيل ونشر صورة لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مع السلطان قابوس في حين أن الموضوع يتحدث عن الإمارات.

وقال السويدي في التغريدة: “أشار تقرير بـ “Foreign Policy” إلى أن بعض الدول العربية تحترم الآن العلاقات الجيدة مع إسرائيل أكثر من القضية الفلسطينية، وليس فقط لأسباب استراتيجية، ويتحدث التقرير في هذا الإطار عن دولة الإمارات، مستعرضاً عدداً من المواضيع”.

أشار تقرير بـ "Foreign Policy" إلى أن بعض الدول العربية تحترم الآن العلاقات الجيدة مع إسرائيل أكثر من القضية الفلسطينية، وليس فقط لأسباب استراتيجية. ويتحدث التقرير في هذا الإطار عن دولة الإمارات، مستعرضاً عدداً من المواضيع. https://t.co/AgVqZGzTUD — Prof. Jamal Sanad Al-Suwaidi (@suwaidi_jamal) June 27, 2020

وفي تغريدة أخرى كتب السويدي: “أول دولة في منطقة الخليج العربي زارها رئيس الوزراء نتنياهو سلطنة عمان”.

أول دولة في منطقة الخليج العربي زارها رئيس الوزراء نتنياهو سلطنة عمان. — Prof. Jamal Sanad Al-Suwaidi (@suwaidi_jamal) June 30, 2020

بدورهم، رد النشطاء على إساءات الذباب الإلكتروني الإماراتي وتفاعلوا مع الهاشتاق مستذكرين الراحل قابوس ومواقفه المعتدلة من قضايا المنطقة والعالم، معبرين عن رفضهم لممارسات أبواق ولي عهد أبو ظبي.

نعم وأمام الملئ دون أن تقوم بتضليل وجه نتنياهو للتمويه كما فعلتم حينما قمتم بطلاء طائرة الاتحاد التي هبطت في #إسرائيل لإزالة شعارها وعلم #الأمارات .

للتذكير : الأمارات هي أول دولة خليجية تقوم بالتنسيق مع الموساد الإسرائيلي لقتل مقاوم فلسطيني.#ابواق_بن_زايد_تسيء_لفابوس https://t.co/8s8RVCTNYU — Mmm (@Mmm97663634) July 1, 2020

#ابواق_بن_زايد_تسيء_لقابوس عندما يريد الجار تهيئة الوسط الاجتماعي نفسيا و اعلاميا للتطبيع الكامل مع اليهود كهذا يغرد وزراءه .. pic.twitter.com/c3UWgaBzTp — فـارس المـعمـري 🧡 (@fares_almamari) July 1, 2020

"معرف" مجهول الهوية غير معروف يشتم باسم دولة، يستفز الآخرين،كيف بشخص عاقل يعرض اسمه ويحترم نفسه يرد على المعرفات ويخاطبها ويجعل منها شخوص؟بالنهاية انت محاسب على أقوالك هنا وفي الدولة الشقيقة وهو مجهول الهوية اوقعك في الفخ وانسحب.#فضيحة_الذباب_الإماراتي#ابواق_بن_زايد_تسيء_لقابوس pic.twitter.com/eI2haQjYL4 — سالم شياس (@IDJoMzR6JjTkOuH) July 1, 2020

لا تكون شهادة البروفسور وهمية

والله اضحك ولا ابكي على العقلية التي لا فائدة منها#التائهون_في_الأرض #ابواق_بن_زايد_تسيء_لقابوس — تركي (@oom2aan) July 1, 2020

لا تأسفن على غدر الزمان لطالمارقصت على جثث الأسود كلاب

لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادهاتبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاب#ابواق_بن_زايد_تسيء_لقابوس pic.twitter.com/yaWAiBjjVu — Omani.🇴🇲 (@AS0om___25) July 1, 2020

في عام 1971عندما كنتم تجتمعون بخفاء خشيت أن تكشف خيانتكم الكبرى ، كان السلطان قابوس رحمه الله في الجبهه الجنوبيه للبلاد ظفار وكانت شغله الشاغل ، وعرفتم بخبثكم أنه لا يستطيع فتح جبهتين للحرب في أن واحد فإنتهزتم الفرصه واعلنتم اتحادكم المشئوم . #ابواق_بن_زايد_تسيء_لقابوس pic.twitter.com/R5QT5cx3iA — الختال (@mRs1s4XRvZ9o0No) July 1, 2020

#ابواق_بن_زايد_تسيء_لقابوس

مستشار إبن زايد يكرم هذه العاهره التي كانت تشتم السلطنه والسلطان الراحل. pic.twitter.com/nNL4GOoGQr — خليفه راشد العيسائي (@6r8sAwGUQMOc1I9) June 30, 2020

ستبقى أيقونة عمان الخالدة مولاي 🇴🇲 ستبقى وستبقى وستبقى الزعيم الذي ناصر قضايا أمتة دون منّة عليها وإنما شيمتك وسجيتك " 🇴🇲😊 #ابواق_بن_زايد_تسيء_لقابوس pic.twitter.com/NAZBnetjjA — بـنـت أعزّ الرجال وأنقاهم💪 (@CJr7zyy5TrT9gAy) July 1, 2020

وفي وقت سابق كشفت مجموعة “هاكرز عُمان” الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلومات خطيرة عن الملفات التي تستخدمها الإمارات عبر ذبابها الإلكتروني لضرب سلطنة عُمان وتشويه صورتها خليجياً وعربياً ودولياً.

وقالت المجموعة، في انفوجرافيك رصدته “وطن”، إن الذباب الإلكتروني الإماراتي يستخدم الملف الحساس في سلطنة عمان وهو “الإباضية”.

أهداف مرسومة وخطط موضوعة سلفاً، ترصّد واستهداف واستماته غير معقولة للإساءة ومحاولة تشويه الشخصية العمانية الشامخة والإضرار بسمعة عُمان العظيمة .. كل هذا لأجل ماذا!#فضيحة_الذباب_الإماراتي pic.twitter.com/A96MGWS2Y0 — هاكرز عُمان (@OmanHackers) June 29, 2020

وأضافت: “أهداف مرسومة وخطط موضوعة سلفاً، ترصّد واستهداف واستماته غير معقولة للإساءة ومحاولة تشويه الشخصية العمانية الشامخة والإضرار بسمعة عُمان العظيمة، كل هذا لأجل ماذا!”.