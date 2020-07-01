صدم رجال الأمن عندما عثروا عليه.. “شاهد” ماذا فعل هذا الفتى حتى يتمكن من الهجرة إلى أوروبا!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حقق انتشاراً واسعاً، يوثق العثور على فتى مختبئ في مكان خطير وغريب للغاية في إحدى الطائرات، طمعاً في التمكن من الوصول لوجهته.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته وطن، عثور أفراد من الشرطة في إحدى البلدان الإفريقية على ما يبدو، على فتى في عقده الثاني من العمر، مختبئ داخل محرك طائرة، أملاً في الهجرة إلى أوروبا، بحسب متداولو المقطع.

بالفيديو.. حادثة كادت تتحول لمأساة.. طفل يختبئ في محرك طائرة أملا في الهجرة إلى أوروبا https://t.co/0L2JxrIH9w#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vTpa6MXrxi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 1, 2020

وبيّن المقطع ضحكات بعض عناصر الشرطة الذين استغربوا تصرف الفتى، الذي كاد أن يودي بحياته في جلوسه داخل محرّك الطائرة الذي سيقتله مباشرة، إذا ما تم تشغيل الطائرة، ونظراً لمدى فشل محاولة التهريب، التي قام بها الفتى.

وقامت السلطات الحاضرة في المقطع بأخذ الفتى من المحرّك، ومعه شنطة شخصية تحوي على ملابسه أغراضه، واقتادوه لجهة غير معلومة.

وتشهد أوروبا آلاف المحاولات للهجرة إليها من عشرات الدول الإفريقية والعربية، وبلغت معدلات الهجرة لنسب أعلى بكثير خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وخاصة بعد انتشار الربيع العربي، ووقوع عديد من الحروب الداخلية في دول المنطقة، مثل سوريا، التي صدّرت ملايين اللاجئين لمعظم الدول المحيطة بها، ومنها مصر وتركيا وأوروبا.

وتحبط السلطات الأوروبية بشكل دائم محاولات الهجرة والتهريب إليها من هؤلاء اللاجئين، والذين يستخدمون طرقاً متعددة في إتمام المهمة، منها عبر البحر ومنها عبر البر ومنها عبر الطيران.

وشهد البحر المتوسط حالات غرق لعديد من السفن والمراكب التي كانت تحمل لاجئين عرب ومسلمين، غادروا من بلدانهم نظراً للظروف السياسية والأمنية المتردية، بحثاً عن واقع وحياة أفضل، فكانت النهاية في عمق البحر.