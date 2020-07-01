“التقطي صورة لصدرك”.. “شاهد” شاب عراقي يتحرش بابنة الـ 12 عاماً ويثير موجة غضب واسعة وهذا ما جرى!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، صورة لمُحادثة تُظهر قيام شاب عراقي بابتزاز والتحرش بطفلة عمرها 12 عاماً فقط.

وظهر في الصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، محادثة الشاب الذي يُدعى حسام وعمره 29 عاماً، وهو يُهدد طفلة عمرها 12 عاماً، ويطلب منها إرسال صورة لصدرها، ويحاول تهدئتها بأنه لم يطلب صورة لوجهها، وحين ترفض يُهددها بأنه سيغضب، وغضبه لن تُحمد عواقبه، وسينشر صورتها كاملة.

#حسام_المبتز حسام من العراق عمره ٢٩سنه مبتز ومتحرش يهدد طفله عمرها ١٢ سنه ويبتزها ماتدرون كم ضحايا استغلهم قبل دي الطفله استرو عليه القذر خلو الكل يعرف انه حسام من العراق عمره ٢٩ سنه مبتز ومتحرش بطفله حسابه انستا [email protected] pic.twitter.com/dvrnrJO4Rl — حلوى مكشوفه♀️ (@100Eje) June 30, 2020

ودشن الناشطون العراقيون هاشتاج #حسام_المبتز، طالبوا خلاله بفضح الشاب وممارساته، مؤكدين أن هذه الطفلة ليست الضحية الوحيدة، وطالبوا بسرعة إلقاء القبض عليه.

وفي ذلك كتب مُغرد: “استروا عليه اسمه حسام ٢٩ سنة عراقي يهدد قاصر “.

استررروووا عليه اسمه حسام ٢٩ سنة عراقي يهدد قاصر

#حسام_المبتز pic.twitter.com/XNEzLrJpFE — 🥀تــــِــيـــه🦉♀ (@Miss_Or0ra) June 30, 2020

وطالب آخر بانتفاضة كاملة لتغيير الأنظمة التي تصمت عن هؤلاء المجرمين، وكتب:”هو عارف أن الطفلة خايفة منه وبنفس الوقت ما تقدر تسوي شيء، ومع ذلك استغل خوفها من أجل شهوته، أنا مو عارفة متى البلدان العربية تنتفض وتغير هالأنظمة اللي ما تردع هالأشكال! كم فتاة خايفة بسبب مبتز وما نعرف عنها؟ ويمكن لو الأهل عرفوا أن فيه أحد يبتزها راح تكون ضحية”.

#حسام_المبتز

هو عارف أن الطفلة خايفة منه وبنفس الوقت ما تقدر تسوي شيء، ومع ذلك استغل خوفها من أجل شهوته، أنا مو عارفة متى البلدان العربية تنتفض وتغير هالأنظمة اللي ما تردع هالأشكال! كم فتاة خايفة بسبب مبتز وما نعرف عنها؟ ويمكن لو الأهل عرفوا أن فيه أحد يبتزها راح تكون ضحية https://t.co/srzrb4Zscd — الرمق الأخير♀ (@Uili__1) June 30, 2020

ونشرت ناشطة عراقية جزءاً من محادثة الطفلة وهي تتحدث عن تحرش حسام بها، والعبارات الجنسية التي كان يقولها لها دون أن تفهم معناها، وعلقت الناشطة: “تراها طفلة قاصر ماراح تفهم كلامه او تعرف تتعامل مع هالثور وتبلكه من البداية المهم الثور اللي عمره 29 سنة يتحرش لفظيا بقاصر عمرها ١٢ سنة ادعسوو عليه اسمه حسام من العراق افضحووه”.

#حسام_المبتز تراها طفلة قاصر ماراح تفهم كلامه او تعرف تتعامل مع هالثور وتبلكه من البداية المهم الثور اللي عمره 29 سنة يتحرش لفظيا بقاصر عمرها ١٢ سنة ادعسوو علييههههه اسمه حسام من العراق افضحووه pic.twitter.com/wu5SvLKFpI — مينيموني ستان (@arainyou) June 30, 2020

وكشف آخر أنه تحدث مع حسام، والذي لم يعترف بخطأه، وقال أنه اعتذر لها وقام بحظرها، لكن الناس تُبالغ بردة فعلها، وعلق الناشط غاضباً: “لحقىر مو معترف بجرمه حتى ولا حاس بالذنب!! حتى لو كلامه عن ان ماعنده شي على البنيه انتفوه”.

#حسام_المبتز

الحقىر مو معترف بجرمه حتى ولا حاس بالذنب!! حتى لو كلامه عن ان ماعنده شي على البنيه انتفوه :)) pic.twitter.com/HazWnQavp6 — زوفيا 🇮🇶 (@Un__knownX) June 30, 2020

ووجه آخر رسالة إلى الفتيات قائلاً: “ايَّ بنية واحد يهددها اخذي سكرين لصورته ورقمه والمسج والفضيحة علينا”.

ايَّ بنية واحد يهددها اخذي سكرين لصورته ورقمه والمسج والفضيحة علينه #حسام_المبتز https://t.co/nopbQWkLuS — مزاجي تعبان النقاش مرفوض (@MARO17J) June 30, 2020

ونشر آخر صورة لعقاب المتحرشين بالصين، عبر تعليق المتحرش بعامود وسط الشارع، وكتب: “هيجي لازم هم يعلكون المبتزين”.

وشهدت العراق قبل أيام جريمة مروعة بطلها ضابط برتبة كبيرة، قام باغتصاب فتاة وسلبها شرفها في وسط منزلها.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن ضابطاً رفيع المستوى في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، لاحق قبل أيام فتاة إلى منزلها وقام بالاعتداء عليها بعدما عزلها وشقيقاتها في غرفة وقام بالاعتداء عليها.

وقال اللواء سعد معن مدير دائرة علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية إنه “في الثامن من الشهر الحالي تم سحب يد العقيد (لم يذكر اسمه) آمر فوج طوارئ السادس من منصبه وتم ايداعه التوقيف بناء على الشكوى المقامة في مكتب مكافحة اجرام سامراء من قبل المواطنة والتي ادعت اعتدائه على شرفها”.

وأشار مدير دائرة علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية إلى أن “الاجراءات القانونية مستمرة وشُكل مجلس تحقيقي أيضا بحقه كما صدرت إحالة بحقه أيضا إلى محكمة قوى الأمن الداخلي”.

الجدير بالذكر أن تقارير الأمن العراقي سجلت العام الماضي قرابة 50 جريمة قتل في مختلف مدن البلاد، ويقول مسؤولون في جهاز الشرطة إن هذه الجرائم تلك مرتبطة بالمخدرات والفقر وانتشار السلاح.