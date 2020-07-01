ابن راشد في ورطة جديدة.. حكومة دبي تعترف بانكماش اقتصادها وهذا ما قالته عن الضربة التي تلقتها الامارة

كشف مكتب الإعلام التابع لحكومة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن اقتصاد الإمارة انكمش بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري.

وأعلنت الإمارة بأن اقتصادها تأثر تحت ضغط جائحة كورونا “كوفيد19” المستجد، المنتشر في عديد من بلدان العالم من بينها الإمارات.

وقال مكتب الإعلام في بيانه يوم أمس الثلاثاء الخاتم من شهر يونيو 2020، بأن هذا الإنكماش نتج بالأساس من تضرر الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط بسبب تفضي فيروس كورونا، فيما حافظ قطاعا العقار والمال على قوة الدفع رغم الجائحة.

وأوضح مكتب الإعلام ناقلاً عن المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء “عامر المهيري”، الذي قال: “شهد اقتصاد دبي مستويات نمو متينة في 2019، وكان متوقعاً أن يشهد تراجعاً في الربع الأول من العام 2020، بسبب كورونا”.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي 407.42 مليار درهم، أي ما يعادل 111 مليار دولار، في العام 2019، بنسبة نمو بلغت 2.2 عن العام السابق، بحسب البيان، الذي أوضح بأن الانكماش في الربع الأول من العام الحالي من تقلص أنشطة التجارة والنقل والتخزين.

وتحتل التجارة الحصة الأكبر في الناتج المحلي لدبي بنسبة بلغت 7.5 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضح البيان بأن هناك تقلص في خدمات الفنادق والمطاعم بنسبة 14.8 بالمائة في الربع الأول على أساس سنوي، فيما يسهم هذا القطاع بما قرابته 5 بالمائة في اقتصاد الإمارة.

ويعتبر قطاع السياحة القطاع الأكثر أهمية لدى الإمارة، حيث تلقى ضربة كبيرة من جراء القيود المشددة التي اتخذتها السلطات الإماراتية لمواجهة خطر انتشار “كوفيد19”.

وأعلنت حكومة دبي في وقت سابق بأنه سيتم استئناف استقبال السياح ابتداء من السابع من يوليو الحالي.