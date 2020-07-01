إماراتيون قادتهم “الشهوة الحرام” إلى ما لم يخطر على بالهم .. هكذا سقطوا في فخّ امرأة استدرجتهم إلى شقة بدبي!

نقلت وسائل إعلام إماراتية تفاصيل جريمة صادمة وغريبة في نفس الوقت بطلتها، سيدة في إمارة دبي تستدرج الرجال طالبي المتعة الحرام إلى شقتها وما يحدث بعد دخولهم الشقة ووقوعهم في الفخ صادم.

ووفق ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم” فإن مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالإمارة، تلقى معلومات أمنية تفيد بوجود عصابات من الجنسية الإفريقية تنفذ عمليات ابتزاز إلكتروني من خلال وضع صور فتيات أوروبيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإيهام الضحية بأن المتحدث فتاة ترغب بالتعرف عليه.

وأشار إلى أن الضحية يتجه نحو عنوان سكن الفتاة وعندما يصل إلى هناك يصدم بامرأة أخرى غير صاحبة الصورة، ثم يكتشف أنه وقع في كمين.

إذ يتكالب عليه أفراد العصابة ويضربونه ويصورونه في أوضاع مخلة، ثم يسرقون كل أغراضه بل يجبرونه على الإفصاح عن الرقم السري لبطاقاته البنكية ويسحبون رصيده، ثم يخلون سبيله بعد تهديده وابتزازه بالصورة التي التقطوها له.

وأكد مدير الإدارة العامة أنه تمت متابعة هذه العصابات، وضبط 20 عصابة مختلفة ضمت 10 نساء و37 رجلًا.

ومن خلال التحقيق معهم، تبين أنهم يقومون باستئجار الشقق بهويات مزورة حتى لا يتم الإمساك بهم، ويستدرجون إليها الضحايا.