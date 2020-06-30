“أرض الفقه والفقهاء”.. مشهد صادم في البحرين بعد خفض أسعار المشروبات الكحولية!!
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مُثير للجدل، بعدما سمحت البحرين ببيع الخمور، ثم خفضت أسعاره.
ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، تدافع كبير بين المواطنين والوافدين على المشروبات الكحولية في ميناء سلمان حيث يُوجد محل يبيع هذه المشروبات بشكل صريح.
وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة من المُتابعين الذين عبروا عن صدمتهم من وجود هذا المشهد في بلد خليجي مٌسلم، وكتب أحد المغردين: “هذه حكومة إسلامية ؟ الإسلام بريء من حكم هذه العائلة من صفات الحاكم أن يكون عادل وينهي عن الفحشاء والمنكر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.
ووافقه الرأي مُغرد آخر، فكتب: “أرض الفقه والفقهاء والايمان والمؤمنون تباع فيها الخمور نهارا جهارا دون مراعاة لمشاعر موطنيها المسلمين”.
وسخر آخر من تدافع الوافدين، وتعاطف الشعب معهم لاحقاً، وكتب: “باجر وزعوا عليهم سلة غدائية ولاتنسوا العام المقبل إفطار صائم”.
وكان مواطنون بحرينيون قد عبروا عن قلقهم إزاء السماح ببيع الخمور، بعد انتشار فيديو يُوثق حال وافد في حالة سكر بسبب شربه كميات كبيرة من الخمر، ويقول المواطن البحريني الذي رصده: “طالعوا ياجماعة، هذه حالة، سكران وسط الديرة، اصحى وائل، والحل معهم؟ شاهدوا هنا منازل وهنا أطفال، وهذا السكران يقطن وسطهم”.
وطالب المواطنون آنذاك بالضرب بيد من حديد على مُتعاطي وبائعي الخمر، وألقوا باللوم على الحكومة التي سمحت لهم ببيع وشراء الخمور، قبل أن يُفاجئوا بعمل عروض أيضاً على أسعارها.
الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تسمح ببيع الكحول وتعاطيها باستثناء السعودية والكويت، حيث يحظر القانون في البلدين استهلاكها، بينما تقيد قطر وإمارة الشارقة بيعها واستهلاكها، ومع ذلك، يستطيع مَن يرغب فيها في السعودية والكويت، إيجاد منافذ سرية للحصول عليها، وتُعد البحرين هي المكان الأبرز لتهريب الكحول عبر منافذ برية.
وفي العام الماضي، قررت حكومة البحرين تخفيضَ أسعار الخمور بنسبة كبيرة بعد أن قررت بخفض الضريبة على هذه السلع من 225% إلى 125%، أي بنسبة تصل إلى النصف، وتشمل جميع أنواع الخمور والنبيذ والبيرة وغيرها.
وقد تأخر تطبيق هذه الضريبة على الكحول عن باقي السلع مثل المشروبات الغازية والسجائر، بطلب من الموردين لهذه السلعة، لحين الانتهاء من المخزون.