“أرض الفقه والفقهاء”.. مشهد صادم في البحرين بعد خفض أسعار المشروبات الكحولية!!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مُثير للجدل، بعدما سمحت البحرين ببيع الخمور، ثم خفضت أسعاره.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، تدافع كبير بين المواطنين والوافدين على المشروبات الكحولية في ميناء سلمان حيث يُوجد محل يبيع هذه المشروبات بشكل صريح.

البحرين تخفض أسعار المشروبات الروحية وفق فيديو متداول. #فينا_خير pic.twitter.com/89T2Atik0q — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) June 30, 2020

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة من المُتابعين الذين عبروا عن صدمتهم من وجود هذا المشهد في بلد خليجي مٌسلم، وكتب أحد المغردين: “هذه حكومة إسلامية ؟ الإسلام بريء من حكم هذه العائلة من صفات الحاكم أن يكون عادل وينهي عن الفحشاء والمنكر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.

هذه حكومة إسلامية ؟

الإسلام بريء من حكم هذه العائلة

من صفات الحاكم أن يكون عادل وينهي عن الفحشاء والمنكر

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق — سيد حسين الجمري Bahrain (@sayedhussain79) June 30, 2020

ووافقه الرأي مُغرد آخر، فكتب: “أرض الفقه والفقهاء والايمان والمؤمنون تباع فيها الخمور نهارا جهارا دون مراعاة لمشاعر موطنيها المسلمين”.

أرض الفقه والفقهاء والايمان والمؤمنون تباع فيها الخمور نهارا جهارا دون مراعاة لمشاعر موطنيها المسلمين#سلطان_فاسد #يا_الله_صباح_خير — BuMohd (@BuMohd12) June 30, 2020

وسخر آخر من تدافع الوافدين، وتعاطف الشعب معهم لاحقاً، وكتب: “باجر وزعوا عليهم سلة غدائية ولاتنسوا العام المقبل إفطار صائم”.

باجر وزعوا عليهم سلة غدائية ولاتنسوا العام المقبل إفطار صائم — ابومحمد (@r30jawad1971) June 30, 2020

وكان مواطنون بحرينيون قد عبروا عن قلقهم إزاء السماح ببيع الخمور، بعد انتشار فيديو يُوثق حال وافد في حالة سكر بسبب شربه كميات كبيرة من الخمر، ويقول المواطن البحريني الذي رصده: “طالعوا ياجماعة، هذه حالة، سكران وسط الديرة، اصحى وائل، والحل معهم؟ شاهدوا هنا منازل وهنا أطفال، وهذا السكران يقطن وسطهم”.

البحرين | سماح الدولة ببيع الخمور يؤرق الاهالي في الأحياء السكنية. pic.twitter.com/lHzDdTGYKO — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) June 5, 2020

وطالب المواطنون آنذاك بالضرب بيد من حديد على مُتعاطي وبائعي الخمر، وألقوا باللوم على الحكومة التي سمحت لهم ببيع وشراء الخمور، قبل أن يُفاجئوا بعمل عروض أيضاً على أسعارها.

الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تسمح ببيع الكحول وتعاطيها باستثناء السعودية والكويت، حيث يحظر القانون في البلدين استهلاكها، بينما تقيد قطر وإمارة الشارقة بيعها واستهلاكها، ومع ذلك، يستطيع مَن يرغب فيها في السعودية والكويت، إيجاد منافذ سرية للحصول عليها، وتُعد البحرين هي المكان الأبرز لتهريب الكحول عبر منافذ برية.

وفي العام الماضي، قررت حكومة البحرين تخفيضَ أسعار الخمور بنسبة كبيرة بعد أن قررت بخفض الضريبة على هذه السلع من 225% إلى 125%، أي بنسبة تصل إلى النصف، وتشمل جميع أنواع الخمور والنبيذ والبيرة وغيرها.

وقد تأخر تطبيق هذه الضريبة على الكحول عن باقي السلع مثل المشروبات الغازية والسجائر، بطلب من الموردين لهذه السلعة، لحين الانتهاء من المخزون.