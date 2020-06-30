مفاجأة صدمت السعوديين.. “شاهد” رهف القنون تُنجب طفلها الأول في كندا وهذا رد فعل عائلتها!!

فجرت الفتاة السعودية الهاربة لكندا رهف القنون، مفاجأة صدمت السعوديين حين كشفت أنها رُزقت بطفلها الأول منذ أيام.

وظهرت رهف القنون بفيديو رصدته “وطن” قالت فيه: “ياجماعة، كل اللي ما صدق إني حامل طفلي لسه جديدة، يعني توني نفاس”.

وكتبت رهف القنون في تعليقها على الفيديو: “أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع السعودية يبطلون يتكلمون مستقرة وعندي زوج وطفل كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع.. قالوا لي كلمة: (كملي حياتك هناك بما إنك مستقرة) انتوا ويش مزعلكم وشايلين همي وهم أهلي”.

رهف القنون ولدت صارت صدق حامل لما وصلت كندا البنت هذه حياتها جداً مثيرة

الله يوفقها بحياتي الجديدة 🙏🏻 pic.twitter.com/NxzTt9TnKS — فيبي 🦔 (@openyourmind880) June 29, 2020

ونشرت رهف صورة لزوجها وهو يحمل طفلهما.

كما تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً جديدة تُظهر مدى تغير شكل رهف القنون منذ خروجها إلى كندا وهروبها من عائلتها.

رهف القنون احلوت ، اقطع لي تذكره من فضلك pic.twitter.com/ZfetL2e1F6 — lujain (@lu20_0) June 29, 2020

وكانت رهف القنون عادت لإثارة الجدل من جديد واستفزاز مواطنيها في السعودية بعدما علقت التظاهرات الغاضبة والمشتعلة في أمريكا بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مدينة منيابوليس.

وكتبت رهف في تعليقها آنذاك: “حياة أصحاب البشرة السوداء مهمة هذا ليس موقفًا سياسيًا، بل من أساسيات حقوق الإنسان”.

وما فجر غضب السعوديين وقاموا بمهاجمتها لأجله، هو كشفها عن شريك لها أو بمعنى أدق صاحب، حيث قالت: “لدي شريك من أصحاب البشرة السوداء”.

ولكنها أكدت هذا ليس السبب الذي دفعها للحديث عن الظلم الذي يتعرض له أصحاب البشرة السوداء، وأن القضية دائما تتعلق بحقوق الإنسان فقط.

Black lives matter isn't a political stance! it's basic human rights. I have a black partner but that is not the reason i choose to speak up about the injustice towards black people, it's always about human rights.

Black lives matter today, tomorrow and always. #BlackLivesMatter — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) May 31, 2020

يُذكر أن رهف القانون كانت قد هربت من عائلتها عام 2019 وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار “بانكوك” الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

كما رفضت مقابلة أهلها أو العودة معهم، ثم سمحت لها السلـطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، قبل أن تمنحها دولة كندا حق اللجوء، وتستقبلها وزيرة شئون اللاجئين بالحكومة الكندية بنفسها في المطار.