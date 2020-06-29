الثورة في لبنان “على وحدة ونص”.. “شاهد” ويسكي وحشيش وفتيات للتعبير عن رفضهم غلاء المعيشة وسعر الدولار!

تداول ناشطون لبنانيون، فيديو لمجموعة لبنانين يحتفلون في أحد الأماكن العامة على الشاطئ، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة بين اللبنانيين نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، والتي وصلت إلى حد التهافت على رغيف خُبز.

وظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، مجموعة لبنانيين يحتفلون بطريقة جريئة وملابس عارية، وفي يدهم مشروبات كحولية، بوجود فرقة موسيقية، تسخر من سعر صرف الليرة مُقابل الدولار، وتقول كلمات الأغنية التي تؤديها الفرقة: “محلا الصحبة والعشرة، اليوم الدولار بتسعة آلاف، بكرة راح يوصل”.

وأثار المقطع غضب المغردين اللبنانيين الذين رأوا أنه استهتار وسخرية من الحال الذي وصلت إليه البلاد، وفي ذلك كتب مُغرد: “عم يصرفوا الليرات اللي معن قبل ما يتحوّلوا لورق monopoly”.

عم يصرفوا الليرات اللي معن قبل ما يتحوّلوا لورق monopoly — Volkan (@25Volkan2) June 28, 2020

وتساءل آخر: “كيف إلهن نفس؟ بلا دم ،العمى”.

كيف إلهن نفس؟ بلا دم ،العمى — Imane (@VWcYdVeAcTj5DvJ) June 28, 2020

بينما حاولت أخرى السيطرة على نفسها، وكتبت: “بدي قول كلمة كبيرة…بس مستحية”.

بدي قول كلمة كبيرة…بس مستحية — jamalrou7 (@joujoujado) June 28, 2020

وحلل مُغرد تصرف هذه المجموعة قائلاً: “للأسف هذه عينة ولن نعمم.. تسيء لنفسها.. سواء كانت هي متضررة(و عم اطنش، ولكنها قريبا ستكتشف حجم الأزمة).. أو هي مش كتير متضررة(هيك بتكون عندها لا مبالاة بشرائح كبيرة من الشعب، وعايشة منعزلة عن العالم، بس إلى متى!!)”.

للأسف هذه عينة ولن نعمم.. تسيء لنفسها.. سواء كانت هي متضررة(و عم اطنش، ولكنها قريبا ستكتشف حجم الأزمة).. أو هي مش كتير متضررة(هيك بتكون عندها لا مبالاة بشرائح كبيرة من الشعب، وعايشة منعزلة عن العالم، بس إلى متى!!) — Alra7al الرحال (@Alra7al555) June 28, 2020

وكتبت مغردة أخرى: “شهر زمان منشوفن كيف عم يرقصو من الجوع”.

شهر زمان منشوفن كيف عم يرقصو من الجوع — Wafaa (@BouassiWafaa) June 28, 2020

ووافقتها الرأي أخرى قائلة: “انشالله بموتوا من الجوع تا يوعوا بعد كم شهر اذا مش قريبا”.

انشالله بموتوا من الجوع تا يوعوا بعد كم شهر اذا مش قريبا — لبنان الحضارة ٢ عميلة للبنان في وطني (@Lordjesus_mylif) June 28, 2020

وقارن آخر حالهم بحال الشعب فكتب: “وناس كانت واقفه بالصف منشان ربطة الخبز. نعم شعب مخدر”.

وناس كانت واقفه بالصف منشان ربطة الخبز. نعم شعب مخدر — Winniedearborn (@TarabahNajwa) June 28, 2020

بينما نوه آخرون إلى خطر التجمع وتجاهلهم الاحترازات الوقائية من فيروس “كورونا المستجد”.

كورونا بل زاوية قاعدة عم تسب الساعة — nour (@nour68279473) June 28, 2020

واينها الكورونا — 💘اسـتــاذ 💞الــحــب💘 (@arafat2221ali80) June 29, 2020

ورأى مُغردون أن ماقامت به هذه المجموعة لا أخلاقي، وينم عن مرض نفسي، ولا يستحقون لقب “الثوار”.

لا مش مخدّر، بلا اخلاق — jawad khoury (@jawadkhoury) June 28, 2020

شعب مريض . — سركيس فرنجية (@frangie_sarkis) June 28, 2020

الثوار الذين هزوا لبنان 😂🤣 — Hurricane one (@hurricane_one) June 28, 2020

وكان اللبنانيون قد استيقظوا أول أمس السبت على قرار الموزعين وقف تسليم الخبز لأصحاب المحلات التجارية، ما دفعهم إلى التوجه بأعداد كبيرة إلى المخابز المركزية.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو تعكس حجم الكارثة، وتُظهر تهافت المواطنين على المخابز ووقوفهم في طوابير أملاً في الحصول عليه.

مشاهد الذل تتكرر، من أمام المصرف مروراً بالصرافين وصولاً إلى الأفران. ترى أين ستكون وجهة الطوابير القادمة؟ #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/GtlJDMsguZ — التجمّع الشبابي المدني (@tshbabimadani) June 27, 2020

الصورة لبنان .. التهافت على رغيف الخبز في الحرب الاهلية واليوم هذا المشهد يتكرر بكل أسف

ولن اذكر الاسباب انتو أذكروها 👇 pic.twitter.com/QHfQchoQH5 — 💛 Rima 💝 (@rima_yeehea) June 27, 2020

ووصل سعر ربطة الخبز إلى 2500 ليرة بدل سعرها الرسمي الذي يبلغ 1500 ليرة لبنانية مع تخطي الدولار الأمريكي عتبة الـ5900 ليرة لبنانية.ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها إجراءات الإغلاق العام للحدّ من تفشي فيروس كورونا وتداعيات عقوبات “قانون قيصر” الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي ويستهدف النظام السوري وحلفاءه.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية 70 في المئة من قيمتها، وخسر مئات اللبنانيين مصدر رزقهم أو جزءا من مدخراتهم.