“شاهد” هذا ما فعلته نساء الجالية اليهودية في دبي لأجل عيون حكام الإمارات.. فضيحة “موثقة” تكشف المستور

في الوقت الذي تزعم فيه الإمارات رفضها لمخطط إسرائيل ضم الضفة الغربية ومعارضتها هذه الخطوة الصهيونية الأخيرة التي قوبلت برفض عربي واسع، تكشف الأحداث وجه “عيال زايد” الحقيقي وترفع القناع الزائف عنهم لتؤكد صهيونيتهم وولائهم لتل أبيب.

وفي هذا السياق ودلالة على علاقة التطبيع الغير مسبوقة بين دولة عربية وإسرائيل، نشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، تقريرًا مصورًا، يظهر مدى تناغم العلاقة الإماراتية الإسرائيلية، وما يقدمه عيال زايد للجالية اليهودية هناك.

Our blessings for the UAE

دعاء من أجل #الإمارات

Part 1 pic.twitter.com/JudlzkyEnr — Jewish Community (@JewishUae) June 1, 2020

وأظهر التقرير أغنية بالعبرية، تمجد حكام وأمراء الإمارات أنتجتها “نساء الجالية اليهودية في دبي”، وجاء في كلماتها: “يا مانح الخلاص للحكومة والأمراء، بارك وانصر واحفظ رئيس دولة الإمارات”.

وتابعت الأغنية المزعومة في وصلة ثناء كبيرة على حكام الإمارات: “يا من شق البحر، نسألك أن تبارك وتحمي وتحرس وتعين وتمجد وتعظم، خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجميع حكام الإمارات وأولياء عهودهم”.

واستكملت وصلة الحب والإشادة بحكام الإمارات الذين قدموا لإسرائيل مالم يقدر عليه حكام الاحتلال أنفسهم:”نسألك يا ملك الملوك، أن تحفظهم من كل خطر، وأن ترزقهم الرأفة ليتعاطفوا معنا، ومع كافة سكان هذه البلاد”.

وجاء بفيديو الأغنية مشاهد دينية وصلوات داخل دولة الإمارات، كما تتضمن عرضًا لصور الحكام والأمراء فيها، والأغنية أدّاها المغني الإسرائيلي “حاييم يسرائيل”، وأنتجتها “نساء الجالية اليهودية في دبي”.

وأجرت القناة مقابلات مع أحد قادة “الجالية اليهودية” ومغنين إسرائيليين أثنوا على حُكام الإمارات، فيما علّقت القناة قائلة إن “هذه الصلوات الخاصة المكرّسة لحكام الإمارات لم تولد من الفراغ”.

من جانبه قال أحد ممثلي الجالية اليهودية في دبي، “سولي وولف” خلال مقابلة بالتقرير: “نحن نصلي كل يوم سبت من أجل حُكام الإمارات لأنهم يساعدوننا ويدعموننا”.