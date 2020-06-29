دراسة تجلط دول الحصار.. قطر الأولى خليجياً بالأمن والسلامة والسعودية الأخيرة!

كشفت دراسة أصدرها معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي (IEP)، تصدر دولة قطر قائمة الدول الخليجية الأكثر أمناً وسلامة، فيما حلت السعودية المرتبة الأخيرة في ذيل القائمة.

وحسب الدراسة، فإن قطر حصلت على المركز الـ27 على مستوى العالم، والأولى خليجياً، تلتها الكويت في المركز الثاني خليجياً والـ39 عالمياً من بين 163 دولة اختارتها الدراسة.

أما المركز الثالث بالنسبة لدول الخليج فكان من نصيب الإمارات، بعد احتلالها الـ41 عالمياً في مؤشر الدول الأكثر سلمية، تليها سلطنة عُمان رابعاً على مستوى الخليج والـ68 على العالم.

وجاءت البحرين بالترتيب الخامس خليجياً والـ110 عالمياً، لتحل السعودية في ذيل الترتيب على مستوى الخليج، بعدما احتلت المرتبة 128 عالمياً.

ووصفت الدراسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بأنها الأقل سلمية في العالم للسنة السادسة على التوالي، بعدما تمكنت مؤخراً من التقدم ثلاثة مواقع.

وأرجعت الدراسة الانخفاض العام في السلام العالمي إلى عوامل من بينها، “زيادة النشاط الإرهابي، وتكثيف الصراعات في الشرق الأوسط، وتصاعد التوترات الإقليمية في شرق أوروبا وشمال شرق آسيا، وتزايد أعداد اللاجئين، وتصاعد التوترات السياسية في أوروبا والولايات المتحدة”.

يأتي ذلك، بعد أن حازت دولة قطر، على المرتبة الأولى عربياً وشرق أوسطياً في التأهيل لمكافحة الحرائق والإنقاذ والأمن والسلامة.

هذا وقد حققت الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي “نابت” إنجازاً دولياً بتحقيق 27 اعترافاً خلال أقل من 6 سنوات.

وقال المدير العام لـ”نابت”، مسعود الخالدي: إن “هذا الإنجاز الكبير الذي حققته الأكاديمية جاء ليؤكد أن قطر قد أصبحت أقوى وأكثر قدرة وخبرة بعد الحصار”.

وأضاف الخالدي: إن “الأكاديمية تسعى لأن تصبح قطر أكبر وأهم مركز إقليمي في المنطقة العربية لتدريبات الأمن والسلامة والإنقاذ ومكافحة الحرائق”.

يُذكر أن الأكاديمية تعمل مع جهات دولية وإقليمية، إذ يوجد تعاون وعمل وتدريب مع جهات مختلفة تقدم خدمات الإنقاذ والإطفاء لملايين الناس.