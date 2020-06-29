“والله حياة السنجل صعبة”.. “شاهد” إماراتية تنفجر غاضبة في وجه المتزوجات: نفسي أتزوج وأخلف!
أثارت إحدى شهيرات “تيك توك” في الإمارات جدلاً واسعاً بظهورها في مقطع فيديو تبكي فيه بسبب وحدتها، وتكشف رغبتها في الزواج، وتُوجه رسالة حاقدة للمتزوجات.
وظهرت الفتاة الإماراتية بفيديو رصدته “وطن”، وهي تبكي وتقول:”والله حياة السنجل صعبة، واللي تتفلسف علي وتقولي ياحظك، لا مو ياحظي”.
وواصلت كلامها وهي تصرخ، وتتهم المتزوجات بالأنانية قائلة: “حاقدين على المتزوجات اللواتي يدعين أن حياة العزوبية أفضل، أنا أريد الزواج، لا علاقة لك بي، تزوجتي وانتهى الأمر واستمتعتي، وأنجبتي أطفالاً، أنا أريد أن أتزوج أيضاً”.
وأثار المقطع جدلاً بين المُغردين بسبب جرأتها أولاً، وطريقة حديثها ثانياً، فكتب أحدهم ساخراً ومُرجحاً أن الأمر له علاقات بالهرمونات: “بنات الله يعافيكم اللي تجيها الدوره تمسك نفسها”.
بينما أكدت مُغردة أنها تخجل قول هذا الكلام حتى في سرها، وكتبت: “ياويلي فشله هذا الكلام اتفشل اقوله بعقلي حتى”.
واستعانت أخرى بمقطع لهند القحطاني لترد عليها، تقول هند فيه: “ياغبية يا معتلة يا أم المصحات النفسية يا عبدة الذكور يا متخلفة يا مُعتلة”.
ورأى مُغرد أن الإماراتيين يمتلكون كل شيء سوى الحضور الخفيف، وعلق: “الاماراتيين الله يحفظهم ربي عطاهم كل شي الا خفه الدم”.
وطالب آخرون بقفل حسابها، وأكدوا أنهم لم يستطيعوا إكمال المشهد الذي استفزهم لجرأته.
وأعادت هذه الفتاة الإماراتية للأذهان، قصة المصرية مها أسامة، والتي أثارت ضجة في العالم العربي، بخروجها عبر بث مباشر على صفحتها الخاصة عبر “الفيسبوك”، أعلنت خلالها رغبتها بالزواج.
وقالت مها بالفيديو: “أنا مها أسامة عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على الفيس بوك، وعارفة أنا القرار مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتير”
وأكدت مها نها لا تريد أشياء كثيرة سوي أن الشخص التي تريد أن ترتبط به يكون جاد ويريد الزواج ومحترم، و قالت إنها “كانت ممكن تعمل زي البنات اللي على التيك توك اللي هي بتلبس لبس غير محترم وبتعمل حركات غير محترمة بس أنا أعلى من كدا عشان كدة عارضة نفسي للجواز على الفيس بوك واللي شايف نفسه جاد يبعتلي أنا مش هتكلم عن نفسي كتير ومش هقول تفاصيل بس اللي مهتم يعرف تفاصيل هيعرف يوصلي إزاي”