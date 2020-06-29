وداعاً “باتريوت وإس 400”.. السعودية تبهر العالم وتكشف “الدهان العجيب” لمواجهة صواريخ الحوثي!

تفوقت السعودية في صناعاتها العسكرية على إبداعات جيش النظام المصري بقيادة مخترع جهاز فحص فيروس الإيدز اللواء عبد العاطي كفتة، وأعلنت عن صناعة “الدهان العجيب” لمواجهة صواريخ الحوثي وطائراته المسيرة.

وأظهر مقطع فيديو لقناة إخبارية سعودية رصدته “وطن”، مذيع القناة وهو يكشف عن ما أسماه الدهان العجيب والذي تعتبره السعودية مضاداً للصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، لقدرته على امتصاص الانفجارات، وفق زعمها.

شاهد | وداعاً لباتريوت ومنظومة الدفاع الجوي إس 400..

السعودية تكتشف "الدهان العجيب" لمواجهة صواريخ الحوثي وتؤكد قدرة الدهان على امتصاص الانفجارات الكبيرة ومضاد للصواريخ والطائرات المسيرة !! pic.twitter.com/9qPHjkWGZ1 — الخليج بوست (@alkhalejpost) June 29, 2020

وقال المذيع السعودي: “هيئة الصناعات العسكرية خلال الفترة الماضية كانت تقوم بإعطاء التصاريح للمصانع العسكرية التي أنشئت حديثا لتوطين هذه الصناعة في مناطق الملكة، واليوم أتواجد في أحد هذه المصانع”.

وأضاف: “فعلاً هذا الدهان عجيب فهي مادة طلاء تمتص الانفجارات الكبيرة مضادة للصواريخ مثل صواريخ كورز والقذائف مثل الهاون والطائرات المسيرة، حيث يدهن على المباني العسكرية والرسمية والمنشآت النفطية”.

وأثار مقطع الفيديو سخرية واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استغرابهم من تصدي السعودية للصواريخ والقذائف والطائرات بالدهان.

أكيد أن هذه المنشأة تحت إشراف مباشر من #عبالعاطي_كفتة 😂👇👇 pic.twitter.com/nkfGIsv8TF — GrFr (@GrFr39267907) June 29, 2020

الجماعة فاهمين غلط

"يمتص" يعني يقول للصاروخ تعال ياحبيبي خش في حضني — KAMA (@sindk4mindk) June 29, 2020

خخخخخخخ 😅😅😅😅

بسنا خرابيط ممكن ضد أشعات شمس والاحوال الجوية ممكن نصدق، لكن تمنع صواريخ وطاىرات حربية ماسمعنا ولاشفنا،ولوصحيح كان ممكن اليابانين والصين استخدموها قبلكم …قلة العقل والفهم مصيبة بدول الحصار! — الحقيقة (@qatarfact5) June 29, 2020

خلاص ماعاد نلوم الحوثي لانه قال سيحارب بلولّاعات — وحـي القـلم🖋🗒 (@Y_e_m_e_n_11) June 29, 2020

ما المانع من تجربتها عمليا على مبني حكومي وياريت يكون بن سلمان داخله حتى ينال شرف الصناعة العسكرية السعودية — libyan.man (@msysmark) June 29, 2020

الدليل من كم يوم الحوثي أطلق صواريخه. لم يصب هدف بل أخطاء واصاب مبنى المخابرات السعوديه هههه — Al-SULAITI (@AlSULAI76609765) June 29, 2020

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، تنفيذها عملية واسعة في العمق السعودي، في حين قالت الرياض إنها اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه أراضي عاصمة المملكة.

أما وكالة الأنباء السعودية فقالت إن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن اعترض صاروخاً باليستياً كان في طريقه إلى الرياض، لكن وكالة رويترز نقلت عن شاهد قوله إنه “سُمع صوت انفجارين مدويين ورأى دخاناً في سماء المدينة”.