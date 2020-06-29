“شاهد” السعودية أمل الشهراني تنشر صورة عارية .. وموجة غضب ضدّها!

أثارت السعودية أمل الشهراني موجة جدل جديدة، بعد نشرها صورة سيلفي جمعتها بأطفالها في البحر.

وظهرت أمل الشهراني في الصورة مرتدية ملابس البحر “البكيني”، الأمرالذي رآى فيه متابعون تعمداً منها للشهرة وإثارة الجدل بمواقع التواصل .

مُحبة إثارة الجدل " أمل الشهراني" في سيلفي مع أولادها. 📸 pic.twitter.com/FC3zihuWd6 — Celebs Zone (@CelebsZo) June 28, 2020

وفي تعليقه على الصورة التي نشرتها أمل الشهراني، قال مغردّ: “جمال المرأه بحشمتها اذا فقدت ذهب الجمال ..”.

جمال المرأه بحشمتها اذا فقدت ذهب الجمال .. — زياد (@zzyyad1) June 28, 2020

وتساءلت مغردة عن السبب الذي يدفع السعوديات للتحرر بعد خروجهن من السعودية وقالت: “فيه شي ملاحظته ليه السعوديات لاطلعن برا انهبلن ؟ معقوله كل هذا كبت وحرمان !”.

فيه شي ملاحظته ليه السعوديات لاطلعن برا انهبلن ؟

معقوله كل هذا كبت وحرمان ! — بنت " بدوووي" (@kz1_rx) June 28, 2020

وانتقد آخر ملابس أمل الشهراني، واعتبر أن ابنها محتشم أكثر منها: “الولد محتشم أكثر من أمه … زمن كل شيء فيه انقلب”.

الولد محتشم أكثر من أمه … زمن كل شيء فيه انقلب — Fleeting Passer (@FleetingPasser) June 28, 2020

وكتب مغرد آخر إنها تهدف من وراء نشر هذه الصور، لجعل اسمها على ألسنة الناس.

تبي تخلي الناس تحكي فيها اللله يعين عيالها عليها — Hessah Mohammed (@niec_79) June 29, 2020

ومؤخراً، أحدثت أمل الشهراني ضجّة عبر مواقع التواصل بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت فيه من صالة الجيم الرياضية وهي توجه رسالة للمرأة، مطالبة إياها بأنها لا تحتاج لأن تتفسخ لكي تكون امرأة رياضية، موضحة أن المرأة تستطيع أن تكون رياضية وتحصل على جسم جيد حتى وهي ترتدي حجابها.

وتعد أمل الشهراني ناشطة سعودية وتقود حملة داخل المملكة لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، ولاقت حملتها تأييدا واسعا داخل المملكة، بينما هاجمها قسم آخر وتراشقت عليها الاتهامات وأثارت الكثير من الجدل عبر موقع تويتر.

يشار إلى أن أمل الشهراني هي أول سعودية نجحت في بطولة الكروسوفت العالمية عام 2010 في أمريكا.