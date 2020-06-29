“الأمير طلب مني ابلاغ الملك سلمان بما جرى”.. نائب كويتي سابق يثير أزمة ويكشف ما دار بينه وبين القذافي

أصدر الديوان الأميري الكويتي، تحذيراً شديد اللهجة من نسب تصريحات أو أقوال لأمير البلاد الشيخ صباح أحمد الصباح، دون الحصول على موافقة رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن الديوان الأميري حذر من “اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية”.

الديوان الأميري: لا يجوز أن ينسب لسمو أمير البلاد أي حديث أو قول سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان ونحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 28, 2020

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، “أنه لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول، سواءً في مقالة أو لقاء، دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك”.

وأضاف: “ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد، بتاريخ 23 /6 /2020، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ 25 /6 /2020 من أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، غير صحيح، ومحض تقوُّل وافتراء على سموه”.

وكان تسجيل صوتي للنائب الكويتي السابق مبارك الدويلة، انتشر على مواقع التواصل، يتعلق بحوار سابق بينه وبين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أثار حالة من الجدل في الشارع الكويتي.

وأضاف: “في لقائنا مع القذافي حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح الذي طلب مني إبلاغ الملك سلمان به، وتم ذلك في نفس اليوم، حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج”.

وتابع: “قد اضطررنا لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحه لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة”.

2- وعندما تغيرت لهجة القذافي وتغير طرحه في لقاء لاحق نقلت كل مادار لسمو الامير وللملك سلمان !

وأتحدى الهيل أو غيره أن يثبت بتسجيل أو وثيقه أو حتى شاهد زور أنني تواطأت على النظام في بلدي أو أي بلد آخر ، فإذا كان غيرنا يفعلها نحن لا نفعلها أبداً بل نحن من يحمي الأسره والنظام والوطن — مبارك الدويلة (@Duwailah1954) June 20, 2020

ونشر ناشطون وبعض الوسائل الإعلامية في الآونة الأخيرة تسريبات لم يتم التأكد من صحتها، تضمنت تسجيلات صوتية لحوار بين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مع مسؤولين خليجيين، أبرزهم أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ووزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، وهي التسجيلات التي رد عليها ناشطون آخرون بأنها مفبركة.