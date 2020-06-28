“شاهد” هذا ما عُثر عليه على شاطئ “بحر الأبراج” وأثار غضب الكويتيين!

تداول ناشطون كويتيون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا وصفوه بالصادم وأثار غضبهم، لما وثقه من العثور على صفحات ممزقة من القرآن الكريم على شاطئ البحر.

وبحسب المقطع المتداول الذي نشره حساب “المجلس” الإخباري الكويتي، فقد تم العثور على أجزاء ممزقة من المصحف عند بحر الأبراج تحديدا.

فيديو متداول : وجود بعض من اجزاء من القرآن الكريم على شاطي البحر . pic.twitter.com/mrNlaM9vPf — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) June 28, 2020

ولم يتم الكشف عن سبب تواجد هذه الصفحات الممزقة من القرآن أو من أقدم على هذا الفعل القبيح، ما دعا النشطاء إلى مطالبة السلطات بمراقبة الشواطئ لمنع هذه الأفعال المسيئة للإسلام وتثير حفيظة الكويتيين.

وفي سياق آخر هاجم عدد من نواب مجلس الأمة الحكومة الكويتية على صمتها تجاه عدم صرف بعض الشركات لرواتب عمالتها، واستمرار قضية الاتجار بالبشر، معتبرين ذلك جريمة لا تقل عن جرائم غسل الأموال.

وقالت الهاشم لصحيفة “الجريدة” الكويتية: “حسبنا الله على كل من استرخص نفسه واسم بلده لأجل حفنة أموال”، مطالبة وزير المالية، براك الشيتان، بالتحرك لتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء.

من جهته، ذكر النائب، خليل عبد الله، أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ستناقش في اجتماعها المقبل قضية العمالة الوطنية والوافدة في القطاع الخاص، لافتا إلى أن المتاجرين بالبشر سيأتون إلى الحكومة بعد انتهاء جائحة كورونا، ويطالبون بتعويضات.

بدوره، كشف النائب، عبد الكريم الكندري، أن مشاهد العمالة التي لم تتسلم رواتبها من الشركات لا تقل إساءة للكويت عن جرائم غسل الأموال، مطالبا بتسييل كفالات كفلائهم المالية لتسديد مستحقات العمال.