مسؤول كبير يُجيب على سؤال يهمّ الأردنيين: هل سيتم فرض منع التجول في عيد الأضحى؟!

تطرّق مسؤول أردني إلى إمكانية فرض الحظر الشامل خلال عيد الأضحى المبارك في الأردن بسبب استمرار تسجيل إصابات بفيروس كورونا .

وبحسب د. نذير عبيدات، الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، فإنّه من المبكر الحديث عن عطلة عيد الأضحى، وإذا ما سيتم فرض حظر شامل أم لا.

وأشار عبيدات في تصريحات صحفية الأحد، الى أن موضوع عطلة العيد سيتم مناقشته من خلال لجنة الأوبئة ومن ثم إرسال توصيتها للحكومة التي هي صاحبة القرار النهائي بهذا الخصوص.

ووفقاً لعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، فإن اوّل أيام عيد الأضحى يوافق الجمعة 31 يوليو المقبل.

ولفت إلى قرار الحظر الشامل خلال عطلة العيد مرهون بالوضع الوبائي، الذي قال عنه عالمياً إنه مختلف تماماً؛ حيث يشهد العالم زيادة كبيرة بعدد الإصابات.

وحول الوضع الوبائي الحالي في الأردن، قال عبيدات إن “الوضع الوبائي جيد وكل المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي مستقر وعدد الإصابات قليل ونسبة الفحوصات الايجابية قليلة بالنسبة للمجموع العام ونسبة التفشي قليلة والوضع مسيطر عليه بشكل عام”.

وأكد أنه لا بد من التنبه إلى ضرورة الإبقاء على بعض الإجراءات وعدم الاستعجال في التخفيف منها، ولا بد أن يبقى المواطن ملتزما بالتعليمات من تباعد اجتماعي وارتداء القفازات والكمامات”.

وسُجلت في الأردن، الأحد، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محليّة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 1121 منذ ظهور الوباء في المملكة.