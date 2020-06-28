“حنحاسبهم يوم القيامة”.. “شاهد” لواء مصري لإثيوبيا: متحلموش نضرب سد النهضة وحنسيبوا لحدا ما يجيه زلزال!

على الرغم من التهديدات والصيحات التي أطلقها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ضد ليبيا وقوات حكومة الوفاق الشرعية، إلا أنه وقادة جيشه يواصلون مساعيهم للحل الدبلوماسي مع إثيوبيا بالرغم من رفض الأخيرة أية حلول.

وظهر ذلك جلياً في حديث اللواء المصري محمد منصور، والذي أكد أن مصر والسودان ستطالبان بحقوقهم المائية وتعويضات من إثيوبيا حتى يوم القيامة، مشيراً إلى التبعيات المستقبلية لبناء سد النهضة الإثيوبي.

وقال اللواء المصري في مقطع الفيديو المتداول رصدته “وطن”: “إذا هما بحلموا بأننا نروح نضرب السد، لا احنا حنسبلهم السد، لحد ما يجيه زلزال، أو السد ينهار وتغرق مصر والسودان، وبعدين نطالبهم لحد يوم القيامة للحقوق التي ستنشأ عن غرق مصر والسودان”.

اللواء محمود منصور : إذا كانت #اثيوبيا تحلم بأننا نروح نضربلهم #سد_النهضة لا .. احنا حنسيبلهم السد لحد ما يجيه زلزال او السد ينهار وتغرق #مصر و #السودان وبعدين نطالبهم بحقوقنا إلى يوم القيامة من هذا الغرق!!

حتى المذيع انصدم : احنا حنستنا لحد ما نغرق عشان نطالب بحقنا ؟! 🤣 pic.twitter.com/B7VybINoSa — Hamza Alibye (@HamzaAlibye) June 27, 2020

المذيع بدوره، سأل اللواء المصري: “يعني احنا نستنا نغرق لما نطالب بحقنا؟”، ليرد اللواء المصري: “الضغط العسكري بتاعتنا عارفين حدوده فين وايمتا، واحنا مش حنستنا نغرق، وفي موضوعات لا يجب الحديث فيها على الهواء، حتى لا نكرر أخطاء للي مات وقال سنحرك الطيران والكلام دة”.

وأثار المقطع ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر تويتر، والذين منهم من اعتبر حديث اللواء مجرد “تخاريف” لا تنم عن عقلية واعية ومدركة لطبيعة الامور.

وقال أحد المغردين: “سيادة اللواء، في مصر أصبحت مقرونة بالجهل والتخلف، مرة الرياح الشمالية الشرقية ترد الصواريخ الإسرائيلية، مرة لواء يعالج الإيدز بجهاز الكفتة، كلهم لواء، لواء الجهل”.

سيات اللواء .. في مصر اصبحت مقرونة بالجهل والتخلف .. مرة الرياح الشمالية الشرقية ترد الصواريخ الاسرائيلية .. مرة لواء يعالج الايدز بجهاز الكفتة .. وكلهم لواء .. لواء الجهل — راسم ابوسهمين . Rasem Abusahmen (@zuwara_com) June 27, 2020

فيما قال آخر: “يعني بمعنى آخر، عادي مش مشكلة لو مات الشعب المصري كله، واحنا خلاص استسلمنا قدام إثيوبيا، وما عندنا حيلة معهم، نموتوا وخلاص عادي”.

يعني، بمعنى آخر، عادي مش مشكلة لو مات الشعب المصري كله، واحني خلاص استسلمنا قدام إثيوبيا، وماعندنا حيلة معهم، نموتوا وخلاص، عادي!!! — fafo fefo الشاوش (@fafofefo2) June 27, 2020

فيما قال آخر: “كنت أتوقع راح يقول بأنه سوف يتم إنشاء خزان بجوار السد العالي بحجم بحيرة سد النهضة، لو السد انهار أو تم تفجيره، راح المياه مباشرة من هذا السد العالي لهذا الخزان الضخم المجاور”.

كنت اتوقع انه راح يقول انه سوف يتم انشاء خزان بجوار السد العالي بحجم بحيرة سد النهضة لو السد انهار او تم تفجيره راح الموية مباشرة من السد العالي الى هذا الخزان الضخم المجاور للسد العالي . — ابوعبدالله (@_u88_) June 27, 2020

وتشهد العلاقات المصرية الإثيوبية توتراً ملحوظاً على إثر أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي ترى مصر بأنه يشكل خطراً على حدودها المائية.

يشار إلى أن كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعلنوا يوم أمس وأول أمس، التوصل لاتفاق مبدأي بعدم اتخاذ أي من الأطراف أي خطوات أحادية، ومنها عدم قيام إثيوبيا بملء السد دون التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك في قمة إفريقية مصغرة تم عقدها في جنوب إفريقيا.