“استهتار وكفر بالنعمة”.. فيديو لأموال تُنثر في شوارع الدوحة يستفز القطريين ويفجر غضبهم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر مقطعا مصورا فجر موجة غضب واسعة بين النشطاء، لما ظهر فيه من استهتار واستهزاء بالنعمة وعدم شكرها.

ويظهر المقطع الذي تداوله قطريون بشكل واسع على تويتر، شابين قطريين داخل سيارة وبحوزتهم أموال من فئة (500 ريال) يقوم الشاب الذي يقود السيارة بعدها، ليلتقطها شاب يجلس بجانبه ويلقيها من السيارة ثم يضحك بصوت عال.

الحمدلله على نعمة العقل pic.twitter.com/vkQwar16dQ — خالد دلوان (@Dalwaan) June 28, 2020

وترجل الشاب من السيارة بعدها وبدأ في لم الريالات من على الأسفلت بأحد شوارع الدوحة وسط استغراب المارة، الذين تقدم أحدهم لمساعدة الشاب الذي كان كل همه التصوير والضحك في جمع الأموال من على الأرض.

وصعد الشاب إلى السيارة مرة أخرى وانطلق هو وصديقه بالسيارة متبادلين الحديث والضحكات، فيما لم يعرف سبب إقدامهما على هذا الفعل المستفز وهل كان على سبيل الاستعراض أم ماذا؟

وقوبل المقطع بانتقادات حادة واستنكار واسع من قبل النشطاء القطريين، الذين رأوا أن هذا كفر بنعم الله التي يجب شكرها وطالب آخرون بتوقيع عقوبة عليهم وجعلهم عبرة حيث أن القانون القطري يجرم مثل هذه الأفعال.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا 🙂للعلم هالفعل مجّرم حسب القانون القطري ! — No0ony👑 (@Diamondq6r) June 28, 2020

@MOI_Qatar هذا الفيديو مسيء لدولة قطر يجب معاقبة من قام بهذه الافعال .

النعمة زوالة ان لم نشكر الله عليها . — – (@Bu7amad85) June 28, 2020

وكتب أحد النشطاء مهاجما الشابين اللذين ظهرا بالمقطع:”اتمنى انه يوقف هذا الشخص عن استخدام السناب واللي يهايط بالفلوس ولا يحمد ربه ( هذا من السفه ) يسجن ولا يوظف علشان يعرف معنى كيف يحفط على المال اللي اعطاه الله بدون عناء … ابو نتولي بتصويره هالشخص ويشوفونه المتابعين يعينه على هالشي ويجعله يتمادى”