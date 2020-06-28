“فككت الخلية وضبطت المتفجرات قبل ساعة الصفر”.. هكذا كانت ستشتعل العاصمة الأردنية لولا ستر الله

كشفت السلطات الاردنية، اليوم الأحد، تفاصيل مخطط قالت إنه كان ينوي تنفيذه مطلع العام الجاري، الا أن الاجهزة الامنية تمكنت من احباطه قبل ساعة الصفر.

وفي التفاصيل قالت السلطات الأردنية إنها استطاعت كشف هوية أربعة أشخاص يتبعون لتنظيم الدولة الإسلامية، ضلعوا بالشروع بتنفيذ هذه المخطط، قبل أن تحبطه السلطات الأمنية الأردنية.

وأوضحت وسائل الإعلام بأن المتهمين الأربعة حاولوا الالتحاق بالتنظيمات المسلحة بالتسلل عبر الحدود الأردنية للخارج، إلا أن التشديد الأمني حال دون أن يتمكنوا من ذلك، ليقرروا بعدها التفكير بتنفيذ عمليات داخل الدولة الأردنية، من بينها استهداف كنيسة بمنطقة الأشرفية في العاصمة عمّان، ومعها إحدى المحلات التجارية.

وشرعت محكمة أمن الدولة الأردنية بالنظر بالقضية، حيث وجهت للمتهمين الأربعة الذين هم من سكان منطقة الوحدات في العاصمة عمان، تهماً بالاشتراك بمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والإضرار بالأمن العام، ومحاولة الالتحاق بمجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية معادية للدولة، كما وجهت لثلاثة منهم تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وتشهد الأردن منذ عدة أشهر حالة من الطوارئ، بعد جملة إجراءات اتخذتها سلطاتها لمجابهة جائحة كورونا “كوفيد19” والذي استدعت مواجهته إغلاق المحلات التجارية وحظر التجول وفرض الحجر المنزلي، وعديد من التحركات التي كانت بشكل “مكّوكي” من قبل كامل الأجهزة والجهات العاملة بالدولة، لمحاصرة الوباء والتخلص منه، وبالفعل نجحت السلطات الأردنية بتجاوز الأزمة، وحاصرت الفيروس في معظم المحافظات، وأعلنت إنهاء حظر التجول فيها.