“الحضور وقفوا مذهولين”.. “شاهد” عالمة إماراتية تزعم قدرتها على إطالة عمر الإنسان وتغيير برجمته كالهاتف النقال

في آخر صيحاتها العلمية، دخلت الإمارات عالم علم الجينات والوراثة، مبتدعة أساليب وطرقاً زعمت أنها لإطالة عمر الإنسان ومعرفة تفاصيل حياته وعمره وتصغيره أيضاً عن العمر الحقيقي له.

جاء ذلك، وفق ما ذكرت الدكتورة مريم محمد فاطمة مطر العالمة الإماراتية ومؤسسة ورئيسة مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية، التي قالت بمقطع فيديو رصدته “وطن”: “علم الجينات علم معقد والتقنيات اللي وصلنالها عرفتنا هذه المعلومات”.

وأضافت مطر: “الجنيات تلتف على بكرة هي التي تفتح مفتاح البلوغ عند الولد والبنت، عرفنا انه احنا نقدر نعيد برمجة جيناتنا، مثل ما نغير السوفت وير للهاتف النقال، وأنا كملت 44 سنة بس خلايا جسدي عمرها 16 سنة”.

وتابعت: “قدرت أقصر عمري واقلل منه خمس سنوات، وإذا لله اعطاني عمر بعيش 129 سنة وأنا عمري 61 سنة”.

يالله خذ الجديد من اعيال زايد



تعلم الغيب ومتى بتموت وكم عمرها

باقي تعرف جم ولد ومن ريلها

في الحلقه القادمه pic.twitter.com/wiY629HXfK — #الاسكوبلي زكريت (@naaiiif_qtr84) June 27, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استغرابهم من التصريحات التي أطلقتها مديرة أحد مراكز أبناء زايد، ساخرين من المعلومات التي قدمتها، معتبرين أن ما تبقى عليه هو معرفة علم الغيب وموعد موتها وكم عمرها.

كروموسوم ماليلي



سؤال اذا ابي اعدل الكروموسوم اروح المستشفى وأخذ معاي جوتي #الخيط 🤣🤣🤣🤣 — بندول (@Qtrpanadol) June 28, 2020

الجاهله تناست ان الانسان يموت حتى لو تطور العلم وجدد خلاياه لعمر العشرين ومادون ، الموت ماله علاقه بالخلايا والجسد والمرض والصحه ، اشلون بتعيش ١٢٩ سنه ، ممكن تموت بحادث سير او غرق او ازمه قلبيه ، الاصحاء اللي يموتون اكثر من المرضى شباب واطفال الخ — محسن اليزيدي (@mohsinQtr) June 27, 2020

لاحول ولا قوه الا بالله لا واللي حواليها مندمجين يارب لاتواخذانا بم فعل السفهاء منا جهل مابعده جهل بس لمجرد الشو استغفرك ربي واتوب اليك — maryam (@maryam200030) June 27, 2020

نعم ياختي ؟ pic.twitter.com/moyHx0mrKY — Abdallah KHATER عبدالله خاطر (@Bokhater) June 27, 2020

عادي هم متعودين على السحر والشعوذه هالخرابيط الوضع عادي عندهم — ‏﮼شيخة،قطر،، (@shikatqatar) June 27, 2020

بصراحه

اللي صاير كثير والله

شعب تمادى في الفجور الديني — Abu Khaleel (@irazeq) June 27, 2020