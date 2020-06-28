نسخة كربونية.. “شاهد” شبيه طبق الأصل للسلطان قابوس يثير تفاعلاً واسعاً في الشارع العماني
تفاعل ناشطون عُمانيون بتويتر بشكل كبير مع صور ومقاطع متداولة لمواطن عُماني، يشبه السلطان الراحل قابوس بن سعيد بدرجة كبيرة جعلته محط أنظار العُمانيين الذين استذكروا فيه سيرة مؤسس النهضة العمانية الحديثة.
وأظهرت المقاطع والصور المتداولة الشيخ منصور بن خلفان الفوري، والذي بدا وكأنه نسخة طبق الأصل من السلطان قابوس في هيئته التي اعتاد عليها العمانيون قبل مرضه.
وكتبت ناشطة معلقة على الشبه الكبير بين السلطان الراحل قابوس والشيخ منصور بن خلفان:”منصور الفوري ،،شبيه السلطان قابوس طيب الله ثراه ،،سبحان الله، يخلق من الشبه40وجه متضرع”
وغردت ناشطة أخرى:”منصور بن خلفان الفوري شبيه أبونا السلطان قابوس طيب الله ثراه* فعلا ما شاء الله تبارك الله”
بينما قالت ناشطة عمانية تدعى “عائشة”:”قابوس نادر في كل شي حتى اشباهه لايوجد له شبيه يوجد صور لهذا الشخص يختلف اختلاف كبير عن السلطان”
يشار إلى أن السلطان قابوس بن سعيد توفي في 10 يناير الماضي بعد 5 عقود من الحكم نجح خلالها في تحويل سلطنة عمان إلى بلد يتمتع بدرجة عالية من الرخاء، وأحدثت وفاته ضجة كبيرة محليا وعالميا.
وولد السلطان قابوس بن سعيد، النجل الوحيد لسعيد بن تيمور، عام 1940، في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، ودرس المرحلة الابتدائية في المدرسة السعيدية بصلالة، والتحق عام 1960 بالأكاديمية العسكرية الملكية (ساند هيرست)، متخرجاً بعد عامين منها برتبة ملازم ثانٍ.
انضوت سلطنة عمان تحت جناح حكمه في 23 يوليو من عام 1970، بادئة عصراً جديداً من عصور السلام والريادة والنهضة.
أكد في لقاء له بصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن تحقيق أفضل مستويات المعيشة لأبناء شعبة، يأتي على رأس قائمة اهتماماته.
وحظيت المرأة في عهده بحقوقها في كل المجالات، العملية والتعليمية، حتى بلغت نسبة الإناث المتخرجات في التعليم العالي عام 2017 أكثر من 60%، وحازت السلطنة عام 2018 المرتبة الأولى في تمكين المرأة من حقوقها وفقاً للتقرير السنوي عن مؤسسة المرأة العربية.