نسخة كربونية.. “شاهد” شبيه طبق الأصل للسلطان قابوس يثير تفاعلاً واسعاً في الشارع العماني

تفاعل ناشطون عُمانيون بتويتر بشكل كبير مع صور ومقاطع متداولة لمواطن عُماني، يشبه السلطان الراحل قابوس بن سعيد بدرجة كبيرة جعلته محط أنظار العُمانيين الذين استذكروا فيه سيرة مؤسس النهضة العمانية الحديثة.

وأظهرت المقاطع والصور المتداولة الشيخ منصور بن خلفان الفوري، والذي بدا وكأنه نسخة طبق الأصل من السلطان قابوس في هيئته التي اعتاد عليها العمانيون قبل مرضه.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، صور لظهور شبيه طبق الأصل من الراحل السلطان قابوس بن سعيد، مؤسس عمان الحديثة.

يخلق من الشبة اربعين pic.twitter.com/7DlJpLgsRO — ‏R.sH آبو وعُ ـــــد idss748295 (@4Oy6FHusjdXAKG9) June 28, 2020

الشيخ منصور بن خلفان الفوري به ملامح من والدنا السلطان #قابوس_بن_سعيد طيب الله ثراه



سبحان الله ، يخلق من الشبه ٤٠#ظفار#أعز_الرجال_وأنقاهم#قابوس_في_قلوبنا pic.twitter.com/4IbT9AafrD — ❤‏بـســمـة؏ــُمـان 🇴🇲 (@basmah_oman) June 27, 2020

وكتبت ناشطة معلقة على الشبه الكبير بين السلطان الراحل قابوس والشيخ منصور بن خلفان:”منصور الفوري ،،شبيه السلطان قابوس طيب الله ثراه ،،سبحان الله، يخلق من الشبه40وجه متضرع”

منصور الفوري ،،شبيه السلطان قابوس طيب الله ثراه ،،سبحان الله، يخلق من الشبه40🥺💔 pic.twitter.com/RQjLUVtnfw — ♪ ملهمه (@4iihw_) June 27, 2020

وغردت ناشطة أخرى:”منصور بن خلفان الفوري شبيه أبونا السلطان قابوس طيب الله ثراه* فعلا ما شاء الله تبارك الله”

*منصور بن خلفان الفوري شبيه أبونا السلطان قابوس طيب الله ثراه* فعلا ما شاء الله تبارك الله pic.twitter.com/gOy11KBSPW — أم محمد (@um_mo77) June 27, 2020

بينما قالت ناشطة عمانية تدعى “عائشة”:”قابوس نادر في كل شي حتى اشباهه لايوجد له شبيه يوجد صور لهذا الشخص يختلف اختلاف كبير عن السلطان”

قابوس نادر في كل شي حتى اشباهه لايوجد له شبيه يوجد صور لهذا الشخص يختلف اختلاف كبير عن السلطان — ﮼عائشه..🌿 (@Aisha9_0) June 27, 2020

يشار إلى أن السلطان قابوس بن سعيد توفي في 10 يناير الماضي بعد 5 عقود من الحكم نجح خلالها في تحويل سلطنة عمان إلى بلد يتمتع بدرجة عالية من الرخاء، وأحدثت وفاته ضجة كبيرة محليا وعالميا.

وولد السلطان قابوس بن سعيد، النجل الوحيد لسعيد بن تيمور، عام 1940، في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، ودرس المرحلة الابتدائية في المدرسة السعيدية بصلالة، والتحق عام 1960 بالأكاديمية العسكرية الملكية (ساند هيرست)، متخرجاً بعد عامين منها برتبة ملازم ثانٍ.

انضوت سلطنة عمان تحت جناح حكمه في 23 يوليو من عام 1970، بادئة عصراً جديداً من عصور السلام والريادة والنهضة.

أكد في لقاء له بصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن تحقيق أفضل مستويات المعيشة لأبناء شعبة، يأتي على رأس قائمة اهتماماته.

وحظيت المرأة في عهده بحقوقها في كل المجالات، العملية والتعليمية، حتى بلغت نسبة الإناث المتخرجات في التعليم العالي عام 2017 أكثر من 60%، وحازت السلطنة عام 2018 المرتبة الأولى في تمكين المرأة من حقوقها وفقاً للتقرير السنوي عن مؤسسة المرأة العربية.