“لكمات وأحذية وقضبان حديدية” .. “شاهد” ماذا حصل بين وافدين بنغاليين في الكويت وأثار موجة غضب واسعة

تداول ناشطون كويتيون، مقطع فيديو، أظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الوافدين البنغاليين في الكويت، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في الشارع الكويتي.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإن مشاجرة عنيفة وقعت بين البنغاليين أفضت لمضاربة بالأحذية وتبادل اللكمات بين المتشاجرين، داخل احد المراكز التجارية على ما يبدو.

مشاجرة بنغالية في الفحيحيل

– إنزين وين الشروط الصحية بالهوشة من كمام وقلافز ؟؟ pic.twitter.com/lvO9OhAQOi — السفير 🇰🇼 (@Safir120) June 28, 2020

وأثار الفيديو المتداول موجة غضب واسعة في الشارع الكويتي، دفع الكويتيين إلى مطالبة السلطات بترحيلهم من الكويت على غرار ما جرى مع الوافدين المصريين.

الذيخ مصري ما فيها كلام — بدر المجلعد 🇰🇼 (@BadernaseeR) June 28, 2020

اي والله لازم يسفرونهم متهاوشين من غير كمامات 😄 — Ahmad Mulla 🇰🇼❤️🇹🇷 (@ahmedo971) June 28, 2020

على جميع دول الخليج الحزم الصارم وأولى المواطن وتسفير العماله إلا للضرورة القصوى — ابو همام (@aboham2030) June 28, 2020

وين الاندرتيكر عنهم 👌🏽 — اشتريج .. بالعمر واكثر ياقطر🇶🇦 (@a_a7mad_a) June 28, 2020

ماعور قلبي الا الكويتي الي طاح عقاله كله احنا المتبهدلين بالنهايه عشان خمه ماتسوي فلس ولاتحترم قانون البلد — احمد (@Ahmadaljafar7) June 28, 2020

والله درع فيهم الذيخ — عارف العنزي (@aYeU3GpQff4tizW) June 28, 2020

وحسب آخر إحصائية، أعلنت الكويت، تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 617 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 34 ألفا و586 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، خلال بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ617 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 502 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).