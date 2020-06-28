“لكمات وأحذية وقضبان حديدية” .. “شاهد” ماذا حصل بين وافدين بنغاليين في الكويت وأثار موجة غضب واسعة

تداول ناشطون كويتيون، مقطع فيديو، أظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الوافدين البنغاليين في الكويت، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في الشارع الكويتي.
وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإن مشاجرة عنيفة وقعت بين البنغاليين أفضت لمضاربة بالأحذية وتبادل اللكمات بين المتشاجرين، داخل احد المراكز التجارية على ما يبدو.
وأثار الفيديو المتداول موجة غضب واسعة في الشارع الكويتي، دفع الكويتيين إلى مطالبة السلطات بترحيلهم من الكويت على غرار ما جرى مع الوافدين المصريين.
وحسب آخر إحصائية، أعلنت الكويت، تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 617 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 34 ألفا و586 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، خلال بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ617 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 502 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).