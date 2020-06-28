تولين البكري تعلن إصابتها بمرض اضطراب ثنائي القطب النفسي
تولين البكري تعلن إصابتها بمرض اضطراب ثنائي القطب النفسي
حياتنا

“شاهد” النجمة السورية تولين البكري تفاجئ الجمهور وتعلن إصابتها بمرض معقّد وحاد!

كتب وطن
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أعلنت إصابتها بمرض “” النفسي، مشيرةً إلى أنّها فخورة بذلك .

وهذا المرض “الإضطراب ثنائي القطب” أو ، من الأمراض النفسية المعقدة والحادة، ومن الصعب معالجته، وهو حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة، بينها الإكتئاب.

وقالت ، في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”: “أنا مصابة باضطراب ثنائي القطب وفخورة بذلك، رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل، لحظات جنوني وصولا لاكتئابي الحاد”.

وأضافت: “أنا فخورة لمكافحتي حتى اليوم ضد نوباتي، ولو خيروني ثانية لاخترته طوعا. نحن تلك الفئة القليلة من المجتمع التي تشعر أكثر، نطير فرحا لرؤية قوس قزح”.

وأردفت تولين: “نحس بثقل العالم إذا ما شعرنا بالقلق، ونحزن أيضا بشدة لموت شخصيتنا المفضلة. نحن طبيعيون لكن في نطاق أوسع كأي شخص آخر. نحن فقط نعيش أكثر”.

وأشارت إلى أن: “المرض النفسي لم ولن يكون أبدا وصمة عار، سواء أردت الاعتراف بذلك أو لا”.

Im bipolar and im proud :انا مصابة باضطراب ثنائي القطب و فخورة بذلك رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل ، لحظات جنوني…

Gepostet von Touline Ayman Albakri am Freitag, 26. Juni 2020
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