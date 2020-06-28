لن تسمعوا صوت السعودية بعد هذا الخبر.. الإمارات تمد “صديقتها” إيران بـ”16″ طناً من المساعدات الطبية!

أثارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، حالة من الجدل، إثر نشرها مقطع فيديو يوثق إرسال الإمارات مساعدات طبية لإيران، وذلك في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا “كوفيد19”.

وأظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن”، شحن البضائع والمعدات الطبية داخل طائرة شحن إماراتية، قبل تحركها نحو طهران، حاملة 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة.

#الإمارات ترسل طائرة مساعدات إضافية إلى #إيران تحتوي على 16 طنا من الإمدادات الطبية العاجلة لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار " #كوفيد19 " #وام pic.twitter.com/r5VIW5NCRM — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 27, 2020

وقالت الوكالة، إن الإمارات أرسلت طائرة مساعدات إضافية لإيران، تحتوي على 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار “كوفيد19”.

بدورهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، معبرين عن سخريتهم من التعاون الإماراتي الإيراني في ظل تأكيد السعودية والإمارات أن إيران هي العدو الأول لهما.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “ما عرفنا لكم الحين، انتو ضد إيران ولا معاها”.

https://twitter.com/ff4lq/status/1276969760367017985

فيما قال آخر: “بصراحة سقطة لدولة الإمارات أن ترسل مساعدات لإيران”.

بصراحه سقطه لدوله الإمارات إرسال مساعدات لإيران — بكر النعماني🇪🇬 (@At0akdQHeG0dTZf) June 27, 2020

الجدير ذكره، أن هذه المرة ليست الأولى التي تُرسل فيها الإمارات طائرات تحمل مساعدات طبية إلى إيران، وذلك في إطار مساعي أبو ظبي لتبييض صورتها عالمياً وتمرير فكرة التطبيع مع إسرائيل من خلال إرسال طائرات تحمل مساعدات طبية لتل أبيب.

ويأتي الدعم الإماراتي لإيران بالتزامن مع حالة جائحة “كوفيد19” التي ضربت كافة دول العالم، وتسببت بأزمة عالمية تعتبر الأكبر خلال التاريخ المعاصر، والتي أدت لتكبيد الدول والأنظمة الاقتصادية والشركات العملاقة خسائر بمليارات الدولارات.

الجدير ذكره، أن أحدث إحصاء نشرته وكالة “رويترز” أشار إلى أن أكثر من 9.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 494351 شخصا توفوا جراء الوباء.