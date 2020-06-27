مفاجأة صادمة.. هذا ما قدمه النائب البنغالي لـ”لواء” في الداخلية الكويتية ونائبين في مجلس الأمة

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية معلومات جديدة عن تورط نائبين كويتيين في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المتهم بغسل الأموال وتجارة البشر والإقامات والرشاوى.

ووفق المصدر، فإن النيابة العامة طالبت برفع الحصانة عن النائبين الحاليين للتمكن من التحقيق معهما في القضية، كما صدر أمر بمنع السفر بحق لواء في وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن تحقيقات النيابة العامة كشفت ضلوع النائبين وتورطهما في قضية النائب البنغالي.

وكشفت صفحة شاهين الوثائقية أن النائب البنغالي اعترف بأنه زود اللواء الذي تم منعه من السفر بشيك بمليون و 200 ألف دينار.

النائب البنغالي اعترف بالنيابة بأنه زود القيادي الذي تم منعه من السفر بشيك بـ مليون و ٢٠٠ ألف دينار و ٢٠٠ ألف لقيادي بالقوى العاملة و ٤٦٠ ألف لثلاثة نواب منهم نائبان حالياً ونائب سابق pic.twitter.com/pOseQ8Ma1J — شاهين الوثائقية (@SAH_DOC) June 26, 2020

وأضافت الصفحة أن النائب أعطى أيضاً 200 ألف دينار لقيادي بالقوى العاملة و 460 ألف دينار لثلاثة نواب منهم نائبان حالياً ونائب سابق.

وأحيل محمد شهيد إسلام إلى السجن مدة 21 يوما؛ على خلفية الاتهامات التي طالته.

وشمل قرار السجن متهمين آخرين إلى جانب النائب البنغالي، باستثناء سيدة أعمال متهمة في القضية تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (نحو 6500 دولار).