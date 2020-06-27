هذا ما حدث للراقصة سما المصري بعدما نطق القاضي بالحُكم عليها 3 سنوات سجناً بسبب أعمالها الفاضحة!

فور صدور الحكم عليها بالسجن 3 سنوات، انهارت الراقصة الاستعراضية سما المصري مرددة ” أنا معملتش حاجة حسبي الله ونعم الوكيل”.

وبحسب وسائل إعلام مصريّة، فقد جرى نقل سما المصري إلى سجن النساء بالقناطر، لتنفيذ حكم حبسها الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية.

وعاقبت المحكمة المصرية سما المصري بالحبس 3 سنوات في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة.

كما أوقعت المحكمة على “سما” غرامة مالية قيمتها 300 ألف جنيه مصري (نحو 20 ألف دولار)، إضافة إلى وضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات عقب نهاية مدة حبسها الأساسية.

ونسبت المحكمة للراقصة الاستعراضية عدة تهم، من بينها ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة.

كما اتهمت المحكمة، سما المصري إعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتداءها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاءها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وتعد الإعلامية ريهام سعيد ممن قدم بلاغات ضد سما المصري، وكانت قد علقت على القبض عليها، بأنها كانت تتمنى أن تعيش حياة هادئة بعيدة عن المشاكل والعداوات، لافتة إلى أنها لن تدخل في حرب مجددًا حتى لو تمت محاربتها لن تحارب.