نكسة على رأس محمد بن زايد .. بريطانيون يبيعون كلّ أملاكهم بالإمارات ويهربون بسبب انهيار الإقتصاد!

قالت صحيفة “تلغراف” البريطانية، إنّ مهاجرين بريطانيين في الإمارات بدأوا ببيع أملاكهم جراء الخسائر التي تعرضوا لها في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك للعودة إلى بلادهم.

وتشير التوقعات -وفقا لـ”تلغراف” إلى أن تعافي الاقتصاد الإماراتي الذي تضرر نتيجة تدابير فيروس كورونا، سيستغرق أعوامًا طويلة رغم استئناف عمله.

وذكرت دراسة صادرة عن جامعة أوكسفورد أن 900 ألف شخص تقريبًا سيفقدون أعمالهم في الإمارات، وأن المهاجرين البريطانيين هم من أكثر المتضررين في هذا الصدد.

المهاجرون في دبي، وبينهم آلاف البريطانيين، أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب تدابير كورونا، ولذلك يقومون بعرض كل أملاكهم للبيع، بما في ذلك السيارات وحتى الاشتراكات في صالات الرياضة.

ويحاول البريطانيون الحصول على المال من خلال بيع الأملاك قبل أن تنتهي فترة التأشيرات ويضطروا لمغادرة دبي في الأيام القادمة.

وتقول مسوقة الأزياء، سيلينا ديكسون، التي تقيم في الإمارات منذ 11 سنة، إن مكان عملها استغنى عنها قبل فترة أسابيع قليلة.

ووفقًا لصحيفة تلغراف، فإن المهاجرة البريطانية ديكسون تعيش حاليًا بالنقود التي كانت قد ادخرتها، وستنتهي فترة تأشيرتها في غضون أسابيع.

وأشارت ديكسون إلى أن تصريح الاقامة العائد لها لن يتجدد في الإمارات إذا لم تعثر على وظيفة جديدة.