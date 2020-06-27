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حياتنا

كسروا عظامه وألقوا به من الطابق الخامس.. مصري يغتصب ابنة زوجته فجاءه العقاب مُروعاً من شقيقها!

كتب وطن
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في جريمة مُركبة، أقدم شاب مصري على قتل زوج والدته بعد وصلة تعذيب بمساعدة أقاربه.

وذكرت صحيفة “اليوم السابع” المحلية، أن الشاب قام بإلقاء زوج والدته من الطابق الخامس في منطقة البساتين شرق القاهرة، بعدما اغتصب شقيقته وحملت منه سفاحاً

وكانت البداية حين تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغاً يفيد بوجود متوفى بأحد شوارع منطقة فايدة كامل بعد سقوطه من أعلى عقار، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة عامل مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وعلى جثته آثار تعذيب.

وكشفت التحريات أن شاباً بمساعدة أقاربه، قام بإلقاء العامل من الطابق الخامس، لأن المجنى عليه متزوج من والدة الشاب المتهم منذ سنوات، وقام بالتعدي على ابنة زوجته وشقيقة المتهم جنسياً وحملت منه سفاحا، فقام شقيقها بمساعدة أقاربه بإلقائه من الطابق الخامس.

 وتم ضبط المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجدير بالذكر أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط .

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