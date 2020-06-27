الدنانير مقدمة على صحة الكويتيين.. “شاهد” كارثة في مركز تجاري بأحد أسواق الكويت والسلطات تغلقه فورا

أغلقت السلطات الكويتية ركن الخضار والفاكهة في أحد المراكز التجارية بالكويت، بعد ضبط منتجات فاسدة ومتعفنة فيه تضر بالصحة العامة.
ولم يكترث أصحاب “جمعية الاندلس والرقعي” في سوق النهضة، بصحة الكويتيين وقدموا “الدنانير” عليها بإصرارهم على بيع هذه المنتجات الفاسدة رغم ظهور العفن بها للأعمى.
وبحسب ما نشر حساب “المجلس” الإخباري الكويتي بتويتر فإن ممثلي وزارة التجارة والصناعة، قاموا على الفور بإغلاق ركن الخضار والفاكهة في الجمعية وذلك لمخالفته بسبب عفن ظاهري وايضاً عدم الألتزام بقرار تثبيت الاسعار رقم 67-2020.
وأثارت الصور غضب العديد من النشطاء الكويتيين الذين طالبوا بتشديد الرقابة على هذه الجمعيات، والتي تعد أمرا حيويا لجميع المواطنين ومركز أساسي لغذائهم.
وفتح المنشور الفرصة أمام مواطنين للشكوى من جمعيات أخرى ذكروا أسمائها بخصوص الأسعار والجودة، واشادوا في نفس الوقت بمجهود رجال وزارة التجارة الكبير.
وفي سياق آخر أعلنت الكويت، اليوم السبت، تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند إنه تم تسجيل 688 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 44391، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى اليوم 344 حالة.
وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ688 التي سجلت اليوم تضمنت 444 حالة لمواطنين كويتيين و244 لغير الكويتيين.
ولفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 155 شخصا، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض “كوفيد-19” وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9461 حالة.
وذكر أن عدد المسحات التي تمت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3240 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوص بلغ أكثر من 375524 فحصا.