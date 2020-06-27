بعد التشكيك في الصورة .. “شاهد” أول فيديو للسعودية “ذات القوام الممشوق” العاملة بالحرس الملكي السعودي

أعاد ناشطون بمواقع التواصل في السعودية تداول مقطع مصور للفتاة السعودية المعينة بالحرس الملكي السعودي، بعد أن أثار انتشار صورة لها بزي الحرس جدلا واسعا بين النشطاء الذين شكك بعضهم بصحة الصورة خاصة وأن هذا الأمر مستغرب جدا في المملكة حيث لم يسبق تعيين أي امرأة في هذه الوظائف التي يختص بها الرجال هناك.

ويظهر المقطع القصير جدا الملتقط للفتاة سيرها بجانب زميلها في الحرس، التي ظهرت بجانبه في الصورة وبين المقطع أنها تقوم بتعديل وضع كمامة كانت ترتديها.

وتم تداول المقطع على نطاق واسع بعد التشكيك في الصورة التي انتشرت للفتاة، وادعى البعض أنها (فوتوشوب) وأن هذا لا يوجد بالسعودية ولم يقدم ابن سلمان على تعيين نساء بالحرس الملكي.

وأثار المقطع ردود أفعال متباينة بين السعوديين الذين انتقد معظمهم هذا الظهور المخالف للفكرة المأخوذة عن المرأة السعودية، التي توافق عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، فيما سخر آخرون منها ومن هيئتها.

وين الحجاب والعباية الله يسترنا في الدنيا والآخرة 😔😔 — ‏ ♡رنا♡ (@R_0_____7) June 26, 2020

كانها جراده سيقانها — ملامح طفوله (@LS2244) June 26, 2020

حرمه ؟!؟!؟😔 — Mohammed Al Ghuwinim (@m4yf99) June 26, 2020

وكانت الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف، كشفت قراراً اتخذه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يقضي بتعيين النساء السعوديات في صفوف الحرس الملكي السعودي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

ويشار إلى أن الحرس الملكي السعودي هو الجهة المكلفة بتأمين الحراسة للملك وولي العهد وكبار الشخصيات من ضيوف الدولة وكافة القصور والدواوين والضيافات الملكية وكافة المناسبات التي يرعاها الملك وولي العهد.

ومع تداول صورة “فتاة الحرس الملكي السعودي”، استذكر مغرّدون آخرون الحارس الشخصي للملك سلمان عبدالعزيز الفغم الذي قتل في ظروفٍ غامضة (سبتمر 2019)، وسط تقديرات بأنّ يكون ولي العهد محمد بن سلمان، يقف وراء تصفيته .