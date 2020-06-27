“اقتل أمك يا معاذ”.. “شاهد” السعودية هند القحطاني تنفجر غاضبة بعد تحريض ابنها على قتلها!

وجهت نجمة السوشيال ميديا السعودية المثيرة للجدل دائماً، هند القحطاني، رسالة لاذعة لأهل الجنوب في السعودية تُطالبهم خلالها بعدم التدخل بها نهائياً.

وظهرت هند القحطاني بفيديو رصدته “وطن”، قالت فيه: “إلى أهل الجنوب أهل منطقة عسير، اصحوا، حق أبوكم مو عندي، مالكم شغل فيني، ولا واحد فيكم لا رجل ولا امرأة أعطاني ريال واحد، ولا واحد منكم أعطاني من وقته دقيقة، لا تتدخلون بحياتي، أنا لا أمثلكم”.

#هند_القحطاني توجه رسالة الى اهل #الجنوب : هيه اصحوا حق ابوكم ماهو عندي مالكم شغل فيني pic.twitter.com/nbzcLnbyGS — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 26, 2020

ولم تكتف هند بهذا التعميم، بل قامت بتعداد أسماء القبائل والعائلات ومُطالبتهم بالاسم بعدم التدخل في شئونها، وقالت:”الشهارين مالكم شغل فيني، العسارية مالكم شغل فيني، الغمد والشهارين وبني عمرو وبني شهر وبن الأحمر وبن الأسمر، وبني مالك، والقحاطين، حق أبوكم مو عندي وأنا ما أمثلكم، لا أنا ولا غيري ما أحد يمثل أحد، كل واحد يمثل نفسه”.

وكشفت هند عن قيام أحد الأشخاص بتحريض ابنها على قتلها، وقالت: “وصلت لدرجة أنه أشخاص قذرين يحرضون عليا ولدي، في واحد كذا كاتبله “اقتل أمك يا معاذ”، يعني هذا الشخص لو أمسكت له السلطات السعودية، يروح ورا الشمس، ولو رفعت أنا فيه هنا للجهات الأمريكية، سيتدمر مستقبله، وسيتم منعه من دخول أمريكا”.

جاء ذلك بعدما تصدرت هند القحطاني التريند في السعودية بعد أحدث ظهور لها مع بناتها على البحر، ونشرت فيديو تظهر خلاله مع أبنائها الثلاثة “رؤى ومعتز وربا”، في رحلة بحرية للخروج من حالة الملل التي تسبب بها جلوسهم الطويل في المنزل، في ظل الاجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا” المستجد.

وظهرت هند وبناتها بملابس جريئة، فارتدت الأم تنورة قصيرة تكشف ساقيها، بينما ارتدت ابنتها الكبرى فستاناً يكشف ساقيها وبطنها، أما الأصغر فظهرت بفستان أبيض شفاف ثم ظهرت بمايوه بحري.

وكانت هند القحطاني قد شاركت جمهورها فيديو فور انتهاء شهر رمضان الكريم، وهي ترقص بين أطفالها.

وانتقد ناشطون الفيديو الذي ظهرت فيه هند القحطاني، وهي تتمايل على إحدى الاغنيات الخليجية بدلع، مرتدية ملابس جريئة تكشف عن بطنها، وتُظهر تفاصيل جسدها، بينما يظهر خلفها أطفالها الذين يشاهدون هذا المشهد الجريء.

يُذكر أن هند القحطاني أمْ لأربعة أطفال ابنتان وولدان وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقربون منها أنها كانت متشددة دينيًا مستنكرين ما حلّ بها.

ونفت في أحد الفيديوهات أن تكون قد هربت إلى أمريكا، وقالت إنها هاجرت فقط، مؤكدة أنها أخذت أطفالها بالتراضي مع طليقها، وأنها تحترمه كونه أب أولادها.