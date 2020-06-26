مسؤول عسكري كبير بالجيش الليبي يوجّه رسالة ناريّة لـ”السيسي”: “هواء ليبيا خط أحمر”

استنكر مسؤول عسكري بالجيش الليبي، تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيها إن مدينتي “سرت والجفرة خط أحمر”، مؤكدا له في المقابل أن “هواء ليبيا خط أحمر”.

جاء ذلك في تصريح متلفز للعميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة للجيش الليبي.

وتعليقا على تصريحات السيسي، قال دراه لفضائية “الجزيرة مباشر” الإخبارية: “نقول للسيسي إن ليبيا بالكامل خط أحمر (..) هواء ليبيا خط أحمر”.

وشدد المسؤول العسكري الليبي على عزم قوات الجيش على تحرير مدينة سرت (شمال وسط ليبيا) رغم تهديدات الدولة الداعمة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال: “سنحرر سرت ولن نرضى أبدا بتقسيم ليبيا (…) لن تُقسم ليبيا طالما رجالها موجودون”.

وحول تحذيرات البعض من إمكانية الصدام مع الجيش المصري حال الإقدام على تحرير سرت، قال دراه: “لا نريد الصدام مع الجيش المصري”.

وأضاف: “نريد بناء الدولة المدنية، دولة القانون، ولن تكون هناك عسكرة للدولة، نريد تحرير بلادنا”.

في كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، قبل أسبوع، ألمح السيسي إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده “مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك”، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية”.

وقال السيسي مخاطبا قوات الجيش: “تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”.

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019.

ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى “إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية”، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.